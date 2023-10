Βραδυφλεγής βόμβα η κατάσταση στο Κόσοβο

Μπορεί υπό το βάρος της δυτικής πίεσης η Σερβία να απομακρύνει στρατιώτες και άρματα μάχης από τα σύνορα αφήνοντας πίσω την ούτως ή άλλως σημαντική δύναμη που σταθμεύει μόνιμα στην περιοχή, όμως η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει εύθραυστη και δεν παύει να πλανάται η απειλή της επιστροφής σε ένοπλη σύγκρουση.

Η Πρίστινα κατηγορεί ανοιχτά το Βελιγράδι για ευρύτερο σχέδιο προσάρτησης του βόρειου Κοσόβου «δείχνοντας» και σε ρωσική ανάμειξη στα πρόσφατα αιματηρά γεγονότα στο χωριό Μπάνισκο. Από σερβικής πλευράς, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς καταγγέλλει «εκστρατεία ψεύδους» κατά της χώρας του επιμένοντας ότι ουδεμία κρατική ανάμειξη υπήρξε στην οργανωμένη επίθεση Σέρβων της 24ης Σεπτεμβρίου.

Ο άμεσος κίνδυνος διολίσθησης στη βία δείχνει να έχει απομακρυνθεί αλλά η κατάσταση απέχει μακράν από το να μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής -άλλωστε εδώ και 15 χρόνια, μετά τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας, ποτέ δεν ήταν-, εξ ου και το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρουσία του στο Κόσοβο με την ανάπτυξη 600 Βρετανών στρατιωτών. Η ειρηνευτική δύναμη KFOR, παρούσα από τον πόλεμο του 1998-1999, παραμένει ο κύριος θεσμός που εγγυάται την ασφάλεια του Κοσσυφοπεδίου και αποτελείται από 4.500 στρατιωτικούς από 27 χώρες.

Έχοντας ήδη καταγγείλει πως η έφοδος των δεκάδων βαριά οπλισμένων Σέρβων στο Μπάνισκο στηρίχθηκε πολιτικά και οργανωτικά από το Βελιγράδι, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, μίλησε χθες, Δευτέρα, για ευρύτερο σχέδιο του Βελιγραδίου να προσαρτήσει το βόρειο Κόσοβο.

«Βάσει κατασχεθέντων εγγράφων, η αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου επιβεβαίωσε ότι η τρομοκρατική επίθεση ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου προσάρτησης του βορρά του Κοσσυφοπεδίου μέσω συντονισμένης επίθεσης σε 37 διακριτές θέσεις. Θα ακολουθούσε η δημιουργία διαδρόμου προς τη Σερβία, για να καταστεί δυνατή η μετακίνηση όπλων και στρατευμάτων» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Άλμπιν Κούρτι.

Based on confiscated documentation, @Kosovo_Police have confirmed that the terrorist attack was part of a larger plan to annex the north of Kosova via a coordinated attack on 37 distinct positions. Establishing a corridor to Serbia would follow, to enable supply of arms & troops.