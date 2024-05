Βραβείο Καρλομάγνου: Στον αρχιραβίνο Πίνχας Γκόλντσμιτ και τους Εβραίους της Ευρώπης

Στον αρχιραβίνο Πίνχας Γκόλντσμιτ – και στις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης – δόθηκε την Πέμπτη (9/5) το Βραβείο Καρλομάγνου, «σε αναγνώριση του εξαιρετικού έργου του για την ειρήνη, την αυτοδιάθεση των λαών και τις ευρωπαϊκές αξίες, την ανοχή, τον πλουραλισμό και την κατανόηση και της αφοσίωσής του στον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο».

Με την βράβευση του αρχιραββίνου, η επιτροπή του βραβείου τόνισε ότι «θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η εβραϊκή ζωή έχει ασφαλώς θέση στην Ευρώπη και ότι στην Ευρώπη δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό». «Δυστυχώς, η εβραϊκή ζωή δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο για αντισημιτισμό στην Ευρώπη. Ακόμη και εδώ στην Γερμανία δεν γίνονται αρκετά για την ασφάλεια των εβραίων. Προσπαθούν να δώσουν ασφάλεια στους εβραίους. Και είμαι ευγνώμων για αυτό. Αλλά – και λυπάμαι που πρέπει να το πω – αυτό που γίνεται δεν είναι αρκετό. Τα αντισημιτικά επεισόδια και εγκλήματα – συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών και των δολοφονιών – αυξάνονται. Το μίσος για τους εβραίους μαίνεται στους δρόμους», δήλωσε από την πλευρά του ο Πίνχας Γκόλντσμιτ, παραλαμβάνοντας το βραβείο.

«Είμαι ακόμη πολύ νέος για να τα παρατήσω. Έχω ελπίδα, θάρρος και εμπιστοσύνη, όταν τόσοι πολλοί πολεμούν μαζί μου και με άλλους εβραίους ενάντια στον αντισημιτισμό», πρόσθεσε. Ο κ. Γκόλντσμιτ απηύθυνε ακόμη έκκληση για περισσότερη αλληλεγγύη προς το Ισραήλ και τις εβραϊκές κοινότητες σε όλον τον κόσμο, παραδεχόμενος ωστόσο ότι και ο ίδιος έχει πρόβλημα με την σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση, κυρίως με κάποια από τα ακροδεξιά μέλη της. «Όμως ήταν η Χαμάς που ξεκίνησε τον πόλεμο και θα μπορούσε να τον τερματίσει άμεσα, απελευθερώνοντας τους ομήρους, καταθέτοντας τα όπλα και δίνοντας στον λαό της μια πραγματική ζωή», τόνισε.

