Βουλγαρία: Η Σόφια φιλοξένησε διάσκεψη υψηλού επιπέδου ενόψει της ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Η Βουλγαρία στο κατώφλι της Ευρωζώνης» πραγματοποιήθηκε σήμερα στην κατοικία Μπογιάνα στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας του υπουργείου Οικονομικών και της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας για την υιοθέτηση του ευρώ από τη χώρα από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία επισκέπτεται τη Βουλγαρία για πρώτη φορά, απηύθυνε επίσης χαιρετισμό.

Το ευρώ δεν είναι απλώς μια νομισματική μονάδα, αλλά μια στρατηγική επιλογή που επιβεβαιώνει τη θέση της Βουλγαρίας στην καρδιά μιας ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης, τόνισε ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ στις δηλώσεις του προς το κοινό.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα επέστησε την προσοχή στο γεγονός πως, παρότι η υιοθέτηση του ευρώ είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν εγγυάται από μόνη της υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Όπως τόνισε, η αποστολή τώρα είναι να υιοθετήσουμε το ευρώ, να το συνδυάσουμε με ορθές πολιτικές και να προωθήσουμε τη διαδικασία οικονομικής σύγκλισης στο επόμενο επίπεδο, ώστε το κατά κεφαλήν εισόδημα να φτάσει τον μέσο όρο της ΕΕ την επόμενη δεκαετία.

Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026 είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ο τελικός προορισμός: «είναι η αρχή ενός ταξιδιού συνεχών μεταρρυθμίσεων», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας τη βουλγαρική κοινωνία να μην υποκύψει στην «κόπωση των μεταρρυθμίσεων».

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, διεξήχθη επίσης ο διάλογος των ηγετών, στον οποίο συμμετείχε εξ αποστάσεως από το Δουβλίνο ο Πασκάλ Ντόνοχιου, πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας. Στις δηλώσεις του, ο Ντόνοχιου επισήμανε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα δημόσιας υποστήριξης στο ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης. Επί του παρόντος, η εμπιστοσύνη στο ενιαίο νόμισμα υπερβαίνει το 80%. Ο Ντόνοχιου απέδωσε τη μεγάλη αυτή υποστήριξη στο γεγονός ότι σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο το ευρώ συμβάλλει στην ενίσχυση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των χωρών για να αντιμετωπιστούν οι παρούσες προκλήσεις.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμέτοχη της υπουργού Οικονομίας Τεμενούσκα Πέτκοβα, του διοικητή της κεντρικής τράπεζας Ντιμίταρ Ράντεφ, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομίας και Παραγωγικότητας Βάλντις Ντομπρόβσκις και του Πιερ Γκραμενιά, διευθύνοντα συμβούλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.