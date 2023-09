Βουλγαρία: Drone με εκρηκτικά προσγειώθηκε σε θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα

Το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε ειδική μονάδα για να επιθεωρήσει και να εξουδετερώσει μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που φέρει εκρηκτικά και εντοπίστηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Τιουλένοβο στην Μαύρη Θάλασσα.

Μετά την επιθεώρηση του drone, η ομάδα της χώρας μέλους του NATO θα αποφασίσει τον τρόπο απόρριψής του, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, στην οποία προσθέτει ότι η ομάδα εστάλη κατόπιν αιτήματος των περιφερειακών αρχών.

Το Τιουλένοβο, ένα τουριστικό θέρετρο, βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νοτίως των συνόρων της Ρουμανίας και απέναντι από την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσήρτησε η Ρωσία το 2014 και τώρα αποτελεί τακτικά στόχο ουκρανικών επιθέσεων με drones.

🇧🇬 #Bulgaria: #Drone with a suspected Bomb was discovered near #Tyulenovo ➡️ https://t.co/x18DxeZHTv pic.twitter.com/owakQpUvKw