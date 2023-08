Βουκουρέστι: Ένας νεκρός και 57 τραυματίες από εκρήξεις σε πρατήριο καυσίμων (vid)

Δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σε σταθμό ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 57 χθες Σάββατο στη Ρουμανία, κοντά στο Βουκουρέστι.

Τριάντα εννέα πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο πρατήριο στην πόλη Κρεβεντία, βόρεια του Βουκουρεστίου, αφού σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη τραυματίστηκαν όταν υπήρξε και δεύτερη.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την πρώτη έκρηξη εξαπλώθηκε σε δύο δεξαμενές υγραερίου (LPG) και ακολούθησε μια δεύτερη ισχυρότερη έκρηξη την ώρα που είχαν σπεύσει στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε βίντεο που μετέδωσε η ρουμανική τηλεόραση καταγράφεται η στιγμή της δεύτερης έκρηξης.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και τέσσερις αστυνομικοί, διευκρίνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος πρόσθεσε ότι κάποιοι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

«Μεταφέραμε δύο πυροσβέστες και δύο πολίτες στο εξωτερικό (για να λάβουν θεραπεία) και θα ακολουθήσουν και άλλη», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στην Ιταλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Γνωρίζουμε ότι το πρατήριο δεν λειτουργούσε, δεν είχε λάβει άδεια λειτουργίας», σημείωσε ο Αραφάτ.

Μετά την πρώτη έκρηξη η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δύο δεξαμενές καυσίμων και ένα κοντινό σπίτι.

Περισσότερα από 20 πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο, ενώ απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι σε ακτίνα 700 μέτρων και ανεστάλη η κυκλοφορία σε κοντινό κεντρικό δρόμο, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σήμερα το πρωί.

#Dâmbovița #Romania🇷🇴- One person killed while 46 others injured in explosion blasts with subsequent fire by deflagrations at Flagas SRL's LPG station in #Crevedia; Romanian General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU) has said (📹Ștefan Huzui) pic.twitter.com/5ZUS5ZxJGs