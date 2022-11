Βοστόνη: Ένας νεκρός και 16 τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε Apple store

Αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε κατάστημα λιανικής της Apple κοντά στη Βοστώνη πριν λίγη ώρα σκοτώνοντας ένα άτομο και στέλνοντας τουλάχιστον άλλους 16 στο νοσοκομείο, μετέδωσαν οι αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εναέρια πλάνα της σκηνής από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βοστώνης WCVB-TV έδειξαν μια ανοιχτή τρύπα σε μια βιτρίνα σε ένα υπαίθριο εμπορικό κέντρο στο Hingham.

Το μαύρο SUV ακινητοποιήθηκε στο πίσω μέρος του καταστήματος και ο οδηγός έπρεπε να απεγκλωβιστεί από το όχημα, ανέφερε ο σταθμός.

🚨BREAKING OUT OF AREA🚨 Multiple people injured after a vehicle slams into the @Apple store on Derby St in Hingham. Multiple people who were trapped have now been extricated. @bostonmedflight responding to L/Z on route 3. pic.twitter.com/Qpivx9tlMM