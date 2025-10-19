Ένας Βορειοκορεάτης στρατιώτης αυτομόλησε στη Νότια Κορέα διασχίζοντας την αυστηρά οχυρωμένη Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) που χωρίζει τις δύο χώρες, ανακοίνωσε ο νοτιοκορεατικός στρατός σε δήλωσή του την Κυριακή.

Ο στρατιώτης συνελήφθη από Νοτιοκορεάτες φρουρούς που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, ανέφερε ο στρατός, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την αυτομόλησή του.

Οι αποδράσεις Βορειοκορεατών μέσω των συνόρων θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες, καθώς οι περισσότεροι φυγάδες φεύγουν προς τη Νότια Κορέα μέσω της Κίνας ή άλλων τρίτων χωρών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που Βορειοκορεάτης στρατιώτης αυτομολεί προς τον Νότο από τον Αύγουστο του περασμένου έτους.



