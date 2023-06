Βόρεια Μακεδονία: Στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ δήμαρχος, στέλεχος του αλβανικού κόμματος

Οι ΗΠΑ έθεσαν στη «μαύρη λίστα» τον δήμαρχο της Στρούγκας και υψηλόβαθμο στέλεχος του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI, Ραμίζ Μέρκο λόγω εμπλοκής του σε υποθέσεις διαφθοράς, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σήμερα Τρίτη.

The United States is committed to working with our partners in North Macedonia to tackle endemic corruption in the Western Balkans. Today's designation of the Mayor of Sturga, Ramiz Merko, reaffirms our commitment. https://t.co/Of594ji4wR