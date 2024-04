Βόρεια Κορέα: Ετοιμάζει πυραύλους στερεών καυσίμων για ταχύτερες εκτοξεύσεις

Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε με επιτυχία έναν νέο υπερηχητικό πύραυλο, ανέφερε την Τετάρτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Πρόκειται για το τελευταίο βήμα σε ένα σχέδιο το οποίο ο Κιμ Γιονγκ Ουν, περιέγραψε πως έχει στόχο τη χρήση στερεών καυσίμων για την τροφοδοσία πυραύλων για όλα τα βεληνεκή.

Ο Βορράς αναπτύσσει πυραύλους και πυρηνικά όπλα απτόητος από τις κυρώσεις στον απόηχο των απαγορεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ αναλυτές λένε ότι οι πύραυλοι στερεών καυσίμων μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτερα από τις παραλλαγές υγρών καυσίμων.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την ταχεία καταδίκη των γειτόνων της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών για την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς (IRBM) στη θάλασσα την Τρίτη.

