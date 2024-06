Βολιβία: Απετράπη απόπειρα πραξικοπήματος στη χώρα - Συνελήφθη ο επικεφαλής του στρατού

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Βολιβίας αποπέμφθηκε και συνελήφθη χθες, Τετάρτη, αφού συγκέντρωσε άνδρες και άρματα μάχης μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στη Λα Πας ισχυριζόμενος ότι επιθυμεί να «αναδιαρθρώσει τη δημοκρατία», με τον Βολιβιανό πρόεδρο Λουίς Άρσε να καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σουνίγα συνελήφθη την ώρα που μιλούσε στους δημοσιογράφους έξω από στρατώνα στη Λα Πάς, αφού είχε αποσυρθεί μαζί με τα στρατεύματά του από την πλατεία Μουρίγιο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, την οποία είχαν καταλάβει για ώρες.

«Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ μου!», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα συνοδευόμενος από αστυνομικούς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο στρατηγός οδηγήθηκε στην έδρα ειδικής μονάδας της αστυνομίας για να ανακριθεί από την εισαγγελία, η οποία τον κατηγορεί για τρομοκρατία και ένοπλη εξέγερση.

Προτού συλληφθεί ο Σουνίγα υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι έδρασε με βάση εντολές του Άρσε, ο οποίος του ζήτησε την Κυριακή «να προετοιμάσει κάτι» για να ενισχυθεί η δημοτικότητά του.

