Boeing της American Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση - Έσπασε παράθυρο του πιλοτηρίου

Ένα Boeing 777 American Airlines, που εκτελούσε την πτήση 94 από Νέα Υόρκη με προορισμό την Ισπανία, προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βοστόνης, καθώς ο ανεμοθώρακας του πιλοτηρίου έσπασε, δύο ώρες μετά την απογείωση του από το JFK.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κηρύχθηκε συναγερμός έκτακτης ανάγκης 2. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι η κατάσταση συναγερμού 2 υποδηλώνει ότι η πτήση αντιμετωπίζει «σημαντικές δυσκολίες» ή ότι αναμένεται «δύσκολη ή αναγκαστική προσγείωση».

Το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό τη στιγμή που γύρισε στη Βοστόνη, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Η πτήση της American Airlines προσγειώθηκε στις 22:14 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan και έφτασε στην πύλη χωρίς βοήθεια. Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι Boeing 777-200 επέστρεψε λόγω «προβλήματος συντήρησης».

Το αεροπλάνο παραλήφθηκε αμέσως από πλήρωμα της American Airlines, το οποίο ξεκίνησε τους ελέγχους. Βίντεο που αναρτήθηκε από το αεροδρόμιο έδειχνε εκατοντάδες επιβάτες να σχηματίζουν ουρές για να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο.

