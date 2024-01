Η φήμη της Boeing έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε η Morning Consult.

Συχνά χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό «εμβληματική» για επιχειρήσεις όπως οι Xerox, General Electric και U.S. Steel, που τελικά υποδηλώνει ότι μια εταιρεία δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη. Αυτό ισχύει και για την Boeing. Δεν είναι πια μεγάλη.

Η ήδη τρωθείσα φήμη της δέχθηκε ένα ακόμη πλήγμα στις αρχές του μήνα όταν μια πόρτα αεροσκάφους άνοιξε στα 16.000 πόδια. Οι επιβάτες πανικοβλήθηκαν αλλά οι πιλότοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και το προσγείωσαν. Το Κογκρέσο έθεσε ερωτήματα και ζήτησε απαντήσεις. Έτσι, άρχισαν οι έρευνες στο μοντέλο 737 Max 9, ένα νέο μοντέλο που χρεώθηκε τις κατηγορίες κατά της Boeing ότι παράγει προβληματικά αεροσκάφη. Αλλά η Boeing πληρώνει το τίμημα για μια αλλαγή που μεσολάβησε στην επιχειρηματική της νοοτροπία πριν από δεκαετίες.

«Μπουλόνια που χρειάζονται ''πρόσθετο σφίξιμο'' βρέθηκαν κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων των Boeing 737 Max 9», ανακοίνωσε η United Airlines, μετά την αποκόλληση τμήματος του αεροσκάφους εν πτήσει.

Η United Airlines είπε ότι «προβλήματα εγκατάστασης που σχετίζονται με τα βύσματα της πόρτας θα επιλυθούν πριν αυτός ο τύπος αεροσκαφών τεθεί ξανά σε υπηρεσία».

Η έκθεση της εταιρείας ερευνών της αγοράς που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ «έδειξε» ότι το αίσθημα εμπιστοσύνης μειώθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μόλις έναν μήνα [Δεκέμβριος 2023 - Ιανουάριος 2024].

Η εμπιστοσύνη μειώθηκε επίσης μεταξύ των ταξιδιωτών που ταξιδεύουν συχνά και, σε μικρότερο βαθμό, των επαγγελματιών ταξιδιωτών, σύμφωνα με την έκθεση, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 170.000 άτομα», αναφέρει η επικεφαλής της Morning Consult σε θέματα βιομηχανικής πληροφόρησης, Τζοάνα Πιασέντζα.

Σε δήλωση που εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Commercial Airplanes, Στάνλει Ντιλ δήλωσε: «Απογοητεύσαμε τους πελάτες, τους επιβάτες και τους υπαλλήλους μας και για αυτό λυπούμαστε βαθύτατα. Ζητάμε συγγνώμη για τη σημαντική αναστάτωση που υπέστησαν. Αναλαμβάνουμε δράση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να επαναφέρουμε αυτά τα αεροπλάνα με ασφάλεια και να βελτιώσουμε την ποιότητα και την απόδοση παράδοσης».

H United Airlines ανακοίνωσε ότι επανέφερε το Σάββατο στον αέρα τα Boeing 737 Max 9 για επιβατικές πτήσεις, αφού οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έδωσαν το πράσινο φως μετά από το σοβαρό ατύχημα στην καμπίνα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της Alaska Airlines νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια πτήσης ενός Max 9 οκτώ εβδομάδων της Alaska Airlines. Έκτοτε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) καθήλωσε 171 αεροσκάφη Boeing 737 MAX 9, με αποτέλεσμα την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων από την Alaska Airlines και την United.

Alaska Airlines has begun flying Boeing 737 Max 9 jetliners again for the first time since they were grounded after a panel blew out of the side of one of the airline’s planes. https://t.co/Q6Mw2iRowW