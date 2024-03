Boeing 787: Πανικός σε πτήση από Αυστραλία σε Ν. Ζηλανδία - Τραυματίστηκαν 50 επιβάτες (vid)

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα Boeing 787 της LATAM Airlines έκανε απότομη πτώση εν μέσω της πτήσης των αερογραμμών της Χιλής από το Σίδνεϊ προς το Όκλαντ.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η χιλιανή αεροπορική εταιρεία LATAM Airlines απέδωσε τους τραυματισμούς σε «τεχνικό συμβάν κατά τη διάρκεια της πτήσης που προκάλεσε ισχυρή κίνηση».

A passenger documented scenes of panic after a Boeing 787 operated by LATAM Airlines, after it dropped abruptly mid-flight from Sydney, Australia to Auckland, New Zealand. https://t.co/VfXCzPn9e8 pic.twitter.com/p8sVpKKzcL