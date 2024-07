Βloomberg: Το όραμα του Μακρόν για μια κεντρώα συμμαχία ήδη παραπαίει

Οι προσπάθειες του Εμανουέλ Μακρόν να εκτονώσει την πολιτική κρίση που δημιούργησε με τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές προκάλεσαν σφοδρή αντίδραση, υπογραμμίζοντας τη φθίνουσα εξουσία του Γάλλου προέδρου και αναδεικνύοντας τις βαθιές διαιρέσεις στη χώρα, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Τα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος απέρριψαν την έκκληση του Μακρόν προς τις «δημοκρατικές δυνάμεις» να συσπειρωθούν για να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Η αριστερή συμμαχία, γνωστή ως Νέο Λαϊκό Μέτωπο, επέμεινε ότι είχε την εντολή να διορίσει πρωθυπουργό, ενώ οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι ορκίστηκαν να ρίξουν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Αριστεράς.

