Bloomberg: Ο Πούτιν επαναλαμβάνει το λάθος του Ναπολέοντα

Δεν υπάρχει υποκατάστατο της στρατηγικής, τονίζεται σε άρθρο του Bloomberg σχετικά με τη Ρωσία και τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Η στρατηγική είναι αυτό που επιτρέπει στα έθνη να ενεργούν με στόχο σε έναν χαοτικό κόσμο -είναι ζωτικής σημασίας για να ξεπερνούν τη σκέψη και το παιχνίδι των εχθρών τους. Χωρίς στρατηγική, η δράση είναι τυχαία και χωρίς κατεύθυνση- η ισχύς και το πλεονέκτημα σπαταλώνται αντί να αξιοποιούνται για καλό σκοπό. Οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες μπορεί να επιβιώσουν για λίγο αν δεν έχουν καλή στρατηγική, αλλά καμία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει για πολύ χωρίς αυτήν.

Η τέχνη του να πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε

Η στρατηγική είναι πολύ σύνθετη, αλλά και πολύ απλή. Η έννοια της στρατηγικής - τι είναι, πώς λειτουργεί - αποτελεί αντικείμενο ατελείωτης συζήτησης. Ακόμη και οι πιο έξυπνοι ηγέτες έχουν αγωνιστεί να κατακτήσουν τα διλήμματα της στρατηγικής. Ωστόσο, η ουσία της στρατηγικής είναι απλή: Είναι η τέχνη της χρήσης της ισχύος για την επίτευξη των κεντρικών σκοπών κάποιου, εν μέσω των παγκόσμιων γεγονότων και της αντίστασης των εχθρών. Η στρατηγική είναι η απαραίτητη τέχνη του να πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε, με αυτό που έχουμε, σε έναν κόσμο που μοιάζει αποφασισμένος να μας το αρνηθεί.

Η στρατηγική, λοιπόν, είναι διαχρονική, ακόμη και αν ο κόσμος δεν σταματά ποτέ να αλλάζει. Οι μεγάλες δυνάμεις ανεβαίνουν και πέφτουν, οι ηγέτες έρχονται και φεύγουν, η μία επαναστατική τεχνολογία δίνει τη θέση της στην επόμενη. Αλλά οι βασικές προκλήσεις της στρατηγικής που αντιμετωπίζουμε σήμερα θα ήταν οικείες στον Θουκυδίδη, τον Μακιαβέλι ή τον Κλαούζεβιτς, γι' αυτό και τα έργα τους εξακολουθούν να αποτελούν υποχρεωτικό ανάγνωσμα για όποιον εμπλέκεται ή ενδιαφέρεται για τις παγκόσμιες υποθέσεις. Και οι μεγάλες συγκρούσεις, με τις δύσκολες επιλογές που απαιτούν και τις κακουχίες που προκαλούν, έχουν τον τρόπο να μας ξαναγνωρίζουν τις βασικές αρχές του καθήκοντος.

Το 1943, κατά τη διάρκεια του χειρότερου πολέμου στην ιστορία, ο ιστορικός Edward Mead Earle δημιούργησε το Makers of Modern Strategy, μια συλλογή δοκιμίων-ορόσημο που εισήγαγε τους Αμερικανούς στην ιστορία της στρατηγικής σκέψης. Το 1986, στην κορύφωση ενός ψυχρού πολέμου που έθεσε τον ελεύθερο κόσμο σε δοκιμασία, μια δεύτερη έκδοση του Makers επικαιροποίησε την κατανόηση του θέματος. Το 2023, είχα την τύχη να ηγηθώ της συγγραφής μιας τρίτης έκδοσης, του The New Makers of Modern Strategy. Το βιβλίο παρακολουθεί τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική έχει σχεδιαστεί και ασκηθεί από την αρχαία Ελλάδα έως την ψηφιακή εποχή. Σε συνδυασμό με τον πιο παγκόσμιας σημασίας πόλεμο της εποχής μας - τη βίαιη επίθεση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία - μας φέρνει πίσω στις πιο διαχρονικές αλήθειες της στρατηγικής.

Συνδυασμός πολλαπλών εργαλείων

Πρώτον, η στρατηγική είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί στους στρατηγούς.

Ναι, η στρατηγική είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρήση βίας, επειδή η απειλή της βίας πλανάται πάνω από τις παγκόσμιες υποθέσεις. Δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στη στρατηγική σε στιγμές που η διαφορά μεταξύ καλών και κακών επιλογών μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, για άτομα και ολόκληρα έθνη.

Ωστόσο, η στρατηγική περιλαμβάνει τη χρήση όλων των μορφών ισχύος για την ευημερία σε έναν άναρχο κόσμο. Η αποθέωση της στρατηγικής είναι η συνέργεια: Ο συνδυασμός πολλαπλών εργαλείων, είτε πρόκειται για όπλα, χρήματα, διπλωματία ή ακόμη και λόγια, για την επίτευξη των σκοπών μας.

Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, για παράδειγμα, ο μέσος Γερμανός στρατιώτης ήταν καλύτερος από τον Αμερικανό, τον Βρετανό ή τον Σοβιετικό αντίπαλό του. Αυτό που επέτρεψε στη Μεγάλη Συμμαχία να επικρατήσει δεν ήταν απλώς οι ανώτεροι πόροι, αλλά η υπεροχή στη διαχείριση των πολλών καθηκόντων - κινητοποίηση οικονομιών, διαχείριση ενός εύθραυστου συνασπισμού, κατανομή περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού και υλικού σε πολλαπλά θέατρα - που ήταν απαραίτητες για τη νίκη σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο σε ένα παγκόσμιο πεδίο μάχης.

Οι μεγαλύτεροι στρατηγικοί ηγέτες σε αυτόν τον πόλεμο δεν ήταν στρατηγοί και ναύαρχοι, όσο ταλαντούχοι και αν ήταν. Ήταν πολίτες, όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, που έβαλαν όλα τα κομμάτια μαζί - ενώ παράλληλα κατέκτησαν την πολιτική της στρατηγικής, συσπειρώνοντας τους πληθυσμούς τους στον σκοπό.

Αυτή η διαπίστωση είναι μεγάλη σήμερα. Η νεο-ιμπεριαλιστική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία μας υπενθυμίζει ότι η δύναμη εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις. Αλλά η εμπνευσμένη αντίσταση της Ουκρανίας δείχνει γιατί η στρατηγική είναι κάτι πολύπλευρο.

Η Ουκρανία επιβίωσε όχι μόνο με άθλους στρατιωτικής ικανότητας, αλλά και με επιδέξια διπλωματία που εξασφάλισε τη διεθνή αλληλεγγύη και την έξυπνη χρήση της πληροφορίας για να συσπειρώσει τον πληθυσμό της και να πει την ιστορία της στον κόσμο. Ο πιο εντυπωσιακός στρατηγός αυτού του πολέμου μπορεί να είναι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν αρχικά ερασιτέχνης όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά, ήταν βιρτουόζος στη χρήση της ρητορικής και του σθένους ως όπλων.

Ο χειρότερος στρατηγός του πολέμου, σίγουρα, είναι ο Πούτιν. Με την ατυχία του να εμπλακεί σε αυτή τη σύγκρουση, έδωσε στους δυτικούς εχθρούς του την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν οικονομικές κυρώσεις, ελέγχους εξαγωγών, ανταλλαγή πληροφοριών, στρατιωτική βοήθεια και άλλα εργαλεία για να κάνουν το κόστος του πολέμου της Ρωσίας όσο το δυνατόν υψηλότερο. Εκμηδένισε σε μεγάλο βαθμό τις μορφές μόχλευσης, δηλαδή τις εξαγωγές ενέργειας, που η Μόσχα είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως για να υποτάξει την Ευρώπη- καταδίκασε τη χώρα του σε οικονομική και τεχνολογική υποτέλεια στο Πεκίνο.

Αν η στρατηγική περιλαμβάνει όλα τα πράγματα που διαμορφώνουν την παγκόσμια θέση μιας χώρας, η επίδοση του Πούτιν ήταν ένα αριστούργημα στρατηγικού αυτοτραυματισμού.

Μελέτη πολύπλοκων καταστάσεων

Αυτό σχετίζεται με μια δεύτερη αλήθεια: Οι καλύτερες στρατηγικές αποκαλύπτουν δύναμη σε απροσδόκητα σημεία. Ομολογουμένως, η οξυδέρκεια δεν μπορεί πάντα να ξεπεράσει την αριθμητική. Το να έχεις μεγαλύτερα τάγματα και βαθύτερες τσέπες δεν βλάπτει ποτέ. Ωστόσο, η έκβαση των πολέμων ή των αντιπαλοτήτων δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την υλική ισορροπία, και οι έξυπνοι στρατηγοί γνωρίζουν πώς να μετατοπίσουν αυτή την ισορροπία βρίσκοντας νέες πηγές πλεονεκτήματος.

Τον 7ο αιώνα, ο Προφήτης Μωάμεθ αξιοποίησε τον θρησκευτικό ζήλο στην υπηρεσία της στρατιωτικής κατάκτησης: Η ιδεολογική δέσμευση των οπαδών του ξεκλείδωσε νέους και θανατηφόρους τρόπους πολέμου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ο Μάο Τσετούνγκ θριάμβευσε στον κινεζικό εμφύλιο πόλεμο επειδή χειρίστηκε τη δυναμική μιας περιφερειακής σύγκρουσης, στην οποία συμμετείχε η Ιαπωνία, και μιας παγκόσμιας σύγκρουσης, στην οποία συμμετείχαν η Βρετανία και οι ΗΠΑ, για να κερδίσει μια τοπική σύγκρουση, εναντίον του Τσιανγκ Κάι-σεκ.

Η στρατηγική, όπως δείχνουν αυτά τα παραδείγματα, είναι μια βαθιά διανοητική πειθαρχία: Απαιτεί τη μελέτη πολύπλοκων καταστάσεων και την εξεύρεση κάποιου κρίσιμου σημείου μόχλευσης.

Σκεφτείτε, πάλι, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κρίνοντας απλώς από την αρχική ισορροπία δυνάμεων, η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα. Ωστόσο, η ουκρανική στρατηγική βρήκε δύναμη σε απροσδόκητα σημεία. Η δέσμευση του πληθυσμού της επέτρεψε μια άμυνα όλης της κοινωνίας που οι δυνάμεις του Πούτιν δεν περίμεναν. Η δημιουργική χρήση του εδάφους, οι τακτικές hit-and-run και οι σχετικά φθηνές τεχνολογίες, όπως τα εμπορικά drones, επέτρεψαν επίσης στην Ουκρανία να αμβλύνει τη ρωσική προέλαση.

Αντιπαραβάλλετε αυτή τη στρατηγική με τη στρατηγική της Ρωσίας, η οποία δημιούργησε αδυναμία σε απροσδόκητα σημεία διασκορπίζοντας πολύ λίγα στρατεύματα σε πάρα πολλές γραμμές προέλασης, αποτυγχάνοντας να συγκεντρώσει τη διοίκηση και να αναγκάσει τον στρατό του Πούτιν να εργαστεί ως ομάδα, και διακινδυνεύοντας τα πάντα σε μια κατάρρευση της ουκρανικής θέλησης που δεν συνέβη ποτέ.

Γιατί, όμως, η Ρωσία υπολειτούργησε τόσο επικά; Η απάντηση περιλαμβάνει μια τρίτη αλήθεια: Η στρατηγική είναι διαποτισμένη από την πολιτική. Οι προκλήσεις της στρατηγικής μπορεί να είναι παγκόσμιες, αλλά το περιεχόμενο της στρατηγικής δεν μπορεί ποτέ να διαχωριστεί από το πολιτικό σύστημα που την παράγει.

Η αιματηρή ιστορία της σύγχρονης εποχής το αποδεικνύει. Οι μεγάλοι τύραννοι του 20ού αιώνα -ιδίως ο Χίτλερ και ο Στάλιν- είδαν τον εγχώριο μετασχηματισμό ως προάγγελο του παγκόσμιου μετασχηματισμού. Οι γεωπολιτικές επαναστάσεις που επεδίωκαν να επιτύχουν ήταν απλώς η εξωτερική έκφραση των πολιτικών και κοινωνικών επαναστάσεων που επιδίωκαν στο εσωτερικό τους.

Με τον ίδιο τρόπο, η ολοκληρωτική φύση των καθεστώτων τους διαμόρφωσε τις δυνάμεις που τους έκαναν τόσο τρομερούς: αδίστακτη συμπεριφορά, ιδεολογική θέρμη, τακτική πονηριά. Αλλά αυτή η φύση διαμόρφωσε επίσης και τις αδυναμίες -τη βαρβαρότητα και την επιθετικότητα που έστρεψε μεγάλο μέρος του κόσμου εναντίον τους, την εξατομικευμένη διακυβέρνηση που ενθάρρυνε τη λήψη τρομερών αποφάσεων με την πάροδο του χρόνου- που τελικά τους έφερε την πτώση.

Η στρατηγική είναι επομένως μια δοκιμασία των πολιτικών συστημάτων όσο και των μεμονωμένων ηγετών. Μέχρι σήμερα, ευτυχώς, οι δημοκρατίες τα έχουν καταφέρει συνήθως καλύτερα: Η συγκέντρωση της εξουσίας μπορεί να παράγει λαμπρότητα για λίγο, αλλά η διάχυση της εξουσίας δημιουργεί ισχυρότερες κοινωνίες και σοφότερες αποφάσεις στο τέλος.

Αυτός είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε το σχέδιο Πούτιν. Από το 2008 και μετά, η Ρωσία κέρδισε τρεις μικρούς πολέμους στη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Συρία. Ο «φθόνος για τον Πούτιν» επικράτησε καθώς οι δυτικοί παρατηρητές θαύμαζαν την προφανή επιδεξιότητα και την ικανότητα της κρατικής τεχνικής του Πούτιν.

Αλλά οι απολυταρχικοί συχνά γίνονται πιο ανόητοι με την πάροδο του χρόνου, επειδή γίνονται πιο μισαλλόδοξοι στη διαφωνία και πιο απομονωμένοι από την πραγματικότητα. Αυτό που ανακάλυψε ο κόσμος, τον Φεβρουάριο του 2022 και μετά, ήταν πόσο κακή είχε γίνει η κρίση αυτού του τυράννου.

Τόσες πολλές ελλείψεις του πολεμικού σχεδίου του Πούτιν - από το γεγονός ότι βασίστηκε στην ακλόνητη πεποίθησή του ότι η Ουκρανία δεν ήταν πραγματικά κράτος, μέχρι το γεγονός ότι εκκολάφθηκε μυστικά και κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες μονάδες μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίθεση - είχαν τις ρίζες τους στις παθογένειες ενός καθεστώτος που διοικείται από έναν μακροχρόνιο απολυταρχικό, του οποίου οι ίδιοι οι «σύμβουλοι» ήταν εμφανώς τρομοκρατημένοι από το να του αντιταχθούν.

Η ίδια η φύση αυτής της στρατηγικής, η οποία επιδιώκει τη βίαιη κατάκτηση μιας γειτονικής χώρας και χαρακτηρίζεται από δολοφονίες και φρικαλεότητες σε μαζική κλίμακα, αντανακλά το γκανγκστερικό ήθος που χαρακτηρίζει τη Ρωσία του Πούτιν. Και η εκτέλεση αυτής της στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει τη ρίψη ανεπαρκώς εξοπλισμένων, ενίοτε απρόθυμων μονάδων στην κρεατομηχανή, προδίδει την ίδια θεμελιώδη περιφρόνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ατομικών δικαιωμάτων. Από τις αίθουσες του Κρεμλίνου μέχρι τα χαρακώματα του Μπαχμούτ, ο πόλεμος του Πούτιν έχει διαποτιστεί από την πολιτική.

Προσαρμογή και σχεδιασμός

Μια τέταρτη αλήθεια έρχεται στο προσκήνιο καθώς αυτός ο πόλεμος παρατείνεται: Η στρατηγική αφορά τόσο την προσαρμογή όσο και τον σχεδιασμό. Δεν υπάρχει καθολική φόρμουλα για τη στρατηγική επιτυχία. Μια προσέγγιση που λειτουργεί θαυμάσια σε ένα σενάριο μπορεί να αποτύχει καταστροφικά σε ένα άλλο. Ο εχθρός έχει λόγο στον πόλεμο και τον ανταγωνισμό- θα προσπαθεί πάντα να χαλάσει τα πιο έξυπνα σχέδια. Έτσι, η στρατηγική είναι μια ατέρμονη διαδικασία, στην οποία η ευελιξία και η καλή κρίση είναι εξίσου σημαντικές με την ευφυΐα κάθε αρχικού σχεδίου.

Η στρατηγική της Αμερικής στον Ψυχρό Πόλεμο, η ανάσχεση, αναθεωρούνταν και τροποποιούνταν συνεχώς κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 40 ετών, καθώς οι συνθήκες άλλαζαν και η Σοβιετική Ένωση πειραματιζόταν με νέες μεθόδους επέκτασης. Ο επαναστατικός τρόπος πολέμου του Ναπολέοντα παραλίγο να του δώσει την κυριαρχία στην Ευρώπη, μέχρι που οι αντίπαλοί του έβαλαν μυαλό και άλλαξαν τις δικές τους μεθόδους. Το πλεονέκτημα είναι φθαρτό, οπότε η προσαρμογή είναι απαραίτητη.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία -με τη δυτική υποστήριξη- κερδίζει τη μάχη της προσαρμογής. Το Κίεβο βρήκε τρόπους να εξουδετερώσει τα αρχικά πλεονεκτήματα της Ρωσίας: Στα μέσα του 2022, χρησιμοποίησε συστήματα πυραύλων υψηλής κινητικότητας που προμήθευαν οι Αμερικανοί και άλλες δυνατότητες για να στοχεύσει τις αποθήκες πυρομαχικών και τους κόμβους εφοδιασμού του Πούτιν, αποκρούοντας έτσι μια ρωσική επίθεση πυροβολικού που απειλούσε να διασπάσει τις ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά. Στη συνέχεια, η Ουκρανία γύρισε το τραπέζι στις υπερεκτεταμένες ρωσικές δυνάμεις, με επιθέσεις που ανακατέλαβαν μεγάλα κομμάτια γης γύρω από το Χάρκοβο και τη Χερσώνα.

Αλλά η μάχη προσαρμογής δεν θα τελειώσει μέχρι να τελειώσει η σύγκρουση. Μπορεί η Ουκρανία να οικοδομήσει τις δυνάμεις και να κατακτήσει τις τακτικές που απαιτούνται για να σπάσει τις πολυεπίπεδες άμυνες που η Ρωσία, με τη δική της καθυστερημένη προσαρμογή, έχει τώρα κατασκευάσει; Μπορεί ο Πούτιν να δημιουργήσει αρκετή υποστήριξη από τους συμμάχους του -την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα- για να γείρει το πεδίο των αγώνων υπέρ του; Αν η ιστορία της στρατηγικής μας διδάσκει κάτι, οι πιο κρίσιμες δοκιμασίες αυτού του πολέμου μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας.

Τέλος, η μελέτη της στρατηγικής είναι τόσο ζωτικής σημασίας επειδή τα διακυβεύματα είναι τόσο υψηλά. Διαφορετικές αποφάσεις σε καίριες στιγμές θα μπορούσαν να είχαν επιτρέψει στην Αθήνα να κερδίσει τον Μεγάλο Πελοποννησιακό Πόλεμο ή στη Γερμανία και τους συμμάχους της να κερδίσουν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ακόμη, ίσως, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η στρατηγική που επέλεξαν οι ηγέτες των ΗΠΑ μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε να βυθιστεί ο πλανήτης στην ύφεση και το βίαιο χάος- η στρατηγική που επέλεξαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε να προωθηθεί μια εποχή ευημερίας, προόδου και ειρήνης.

Η πορεία του σημερινού πολέμου δεν ήταν επίσης προκαθορισμένη. Ένα πιο έξυπνο σχέδιο επίθεσης από τον Πούτιν, μια λιγότερο επίμονη ουκρανική άμυνα ή μια πιο διστακτική αμερικανική στάση θα μπορούσαν εύκολα να είχαν οδηγήσει σε μια ρωσική νίκη που θα είχε αναδιατάξει την Ανατολική Ευρώπη και θα είχε αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Η Ουκρανία, ή μεγάλα κομμάτια της, θα μπορούσαν να είχαν ενσωματωθεί σε ένα «ενωτικό κράτος» με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία- ο παγκόσμιος άξονας των απολυταρχιών με επικεφαλής τη Μόσχα και το Πεκίνο θα είχε πάρει τα πάνω του.

Ακόμη και τώρα, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου βέβαιο. Οι επιλογές που θα γίνουν στη Μόσχα, το Κίεβο, την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα καθορίσουν πότε και πώς θα τελειώσει η σύγκρουση και αν θα ενισχύσει ή θα κλονίσει μια διεθνή τάξη που βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να πιστεύουν, όπως υποστηριζόταν πριν από μια γενιά, ότι η σύγκρουση και ίσως η ίδια η στρατηγική έχουν γίνει πασέ σε μια εποχή ειρήνης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ο σκληρός ανταγωνισμός, που διακόπτεται από την απειλή καταστροφικής βίας, είναι η ζοφερή πραγματικότητα της εποχής μας. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι δημοκρατίες θα επικρατήσουν στον 21ο αιώνα, όπως έκαναν τελικά στον 20ό. Η στρατηγική έχει μεγαλύτερη σημασία όταν οι κίνδυνοι είναι ακραίοι και το τίμημα της αποτυχίας είναι υψηλό. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε έναν κόσμο στον οποίο η πριμοδότηση της καλής στρατηγικής - και της γνώσης της ιστορίας που την καθιστά δυνατή - είναι πράγματι υψηλή.