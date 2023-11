Βίντεο από τις IDF δείχνει την καταστροφή τούνελ της Χαμάς στη Γάζα

Στην καταστροφή ενός ακόμα τούνελ της Χαμάς, αυτή τη φορά στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, στη Λωρίδα της Γάζας, προχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του κατά τρομοκρατικών στόχων.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε και καταστράφηκε ένας ικανός αριθμός τούνελ της Χαμάς στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο ανιψιός δολοφονημένου Ισραηλινού από την τρομοκρατική οργάνωση κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Ισραήλ.

⚠️IDF says that a Hamas terror tunnel was uncovered and destroyed in Beit Hanoun area, the operation was carried out by the nephew of Ofir Liebshtein , the head of the Sha’ar HaNegev regional council which was murdered during the Simchat Tora massacre on October 7th#Israel #Gaza pic.twitter.com/GWw1OCRhrx