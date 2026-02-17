Βίλνιους: Έκλεισε για μία ώρα το αεροδρόμιο λόγω μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε το απόγευμα για περίπου 75 λεπτά, μετά τον εντοπισμό μετεωρολογικών μπαλονιών που είχαν εισέλθει στην περιοχή από τη Λευκορωσία.

Το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έχει κλείσει τουλάχιστον 11 φορές για ανάλογα περιστατικά από τις αρχές Οκτωβρίου.

Το κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας ενημέρωσε γύρω στις 20:30 για την παρουσία μετεωρολογικών μπαλονιών στον εναέριο χώρο της περιοχής, τα οποία συνιστούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.

Η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους έχει πλέον αποκατασταθεί.

Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τέτοιου είδους μπαλόνια τα στέλνουν λαθρέμποροι από τη Λευκορωσία, ενώ κατηγορεί τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο επειδή δεν βάζει τέλος στην πρακτική αυτή.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου

«Στις 17 Φεβρουαρίου, στις 20:30, λόγω της υβριδικής επίθεσης της Λευκορωσίας κατά της Λιθουανίας, της πολιτικής αεροπορίας και της κοινωνίας, με την ανίχνευση σημάτων πλοήγησης χαρακτηριστικών για αερόστατα σε περιοχές επικίνδυνες για την αεροπλοΐα, επιβλήθηκαν προσωρινές περιορισμοί στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους επανέλαβε τις δραστηριότητές του στις 9:45 μ.μ., μετά την άρση των περιορισμών στον εναέριο χώρο. Οι επιβάτες των οποίων οι πτήσεις διακόπηκαν ή ακυρώθηκαν λόγω των περιορισμών καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για πιο λεπτομερείς πληροφορίες».