Βιετνάμ: «Δεκάδες νεκροί» εξαιτίας πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στο Ανόι (pics)

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «δεκάδες» ένοικοι, μεταδίδουν σήμερα βιετναμικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον αρχικό απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Περίπου πενήντα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων «δεκάδων νεκρών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Βιετνάμ, κάνοντας λόγο για «πολύ σοβαρή πυρκαγιά».

Κατά τις αρχές, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας κατόρθωσαν να βγάλουν 70 ανθρώπους από το φλεγόμενο κτίριο.

State media reports "dozens" people killed following apartment fire in Hanoi, Vietnam. pic.twitter.com/h3FBJ94NQZ

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα [σ.σ. τοπική ώρα· χθες Τρίτη στις 20:00 ώρα Ελλάδας], ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο που μετέδωσαν βιετναμικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν το εύρος της καταστροφής, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος του εξαώροφου κτιρίου, σε στενή αλέα συνοικίας της πρωτεύουσας.

«Δεν μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει οδός διαφυγής, ήταν αδύνατον τα θύματα να ξεφύγουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μιας κάτοικος της περιοχής.

