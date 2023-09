Βιβλική καταστροφή στη Λιβύη: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων – Eκτιμήσεις ακόμη και για 20.000 νεκρούς

«Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες πτώματα» στη Λιβύη ενώ οι διασώστες ζητούν περισσότερους σάκους για την περισυλλογή των χιλιάδων θυμάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel. Ολόκληρες περιοχές σβήστηκαν από τον χάρτη καθώς κατέρρευσαν φράγματα, διαλύθηκαν δρόμοι και αφανίστηκαν οικισμοί.

Με τον αριθμό των νεκρών να είναι ακόμη συγκεχυμένος οι εκτιμήσεις αρμοδίων κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6.000 θύματα και 10.000 αγνοούμενους ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις για ακόμη και 20.000 νεκρούς.

The number of deaths in the Libyan city of Derna could range from 18,000 to 20,000 following catastrophic flooding, according to the city's mayorhttps://t.co/8FrLn4UgYl