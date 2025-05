Βενεζουέλα: Συντριπτική νίκη Μαδούρο με απούσα την αντιπολίτευση - Καταγγελίες για νοθεία

Το κόμμα του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο κέρδισε την Κυριακή (25/05), σαρωτική νίκη στις βουλευτικές και τις περιφερειακές εκλογές, οι οποίες σηματοδοτήθηκαν από τη σύλληψη 70 προσώπων και από ένα μποϊκοτάζ από το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, δέκα μήνες έπειτα από μια προεδρική εκλογή που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, στιγματίσθηκε από νοθεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE) που μεταδόθηκαν το βράδυ, το Ενοποιημένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας (PSUV) κέρδισε 23 από τις 24 θέσεις κυβερνήτη. Η αντιπολίτευση κέρδισε μόνο την κεντροδυτική πολιτεία Κοχέδες.

