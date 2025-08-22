CBS NEWS, El Nacional

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε την κινητοποίηση της πολιτοφυλακής της χώρας εν μέσω ανάπτυξης αμερικανικών αντιτορπιλικών πλοίων στην περιοχή. Αυτό μετέδωσε η El Nacional, καθώς και το αμερικανικό δίκτυο CBS News.

Η κινητοποίηση στοχεύει στην προετοιμασία της χώρας για την απόκρουση πιθανών απειλών, αναφέρουν τα δημοσιεύματα και προσθέτει ότι ο Μαδούρο δήλωσε ότι οι δραστηριότητες κινητοποίησης της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής θα πραγματοποιηθούν στις 23-24 Αυγούστου.

«Έχω ζητήσει το επόμενο Σάββατο και την Κυριακή, στα στρατιωτικά αρχηγεία και στρατώνες, στις στρατιωτικές μονάδες, στις κεντρικές πλατείες, στις πλατείες Μπολιβάρ και στις λαϊκές βάσεις, να ξεκινήσει η διαδικασία εθνικής στρατολόγησης όλων των δυνάμεων της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής της Βενεζουέλας», δήλωσε.

Η πολιτοφυλακή αποτελεί ένα από τα στοιχεία του συστήματος εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke με κατευθυνόμενους πυραύλους στις ακτές της Βενεζουέλας για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι στρατιωτικοί πόροι έχουν διατεθεί στην περιοχή για την υποστήριξη των προσπαθειών καταπολέμησης των ναρκωτικών. Ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να σχολιάσει τον στρατιωτικό σχεδιασμό, δήλωσε ότι τα σκάφη θα αναπτυχθούν «κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι διπλασίασε την αμοιβή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο και ότι συνεργάζεται με καρτέλ για να πλημμυρίσει τις ΗΠΑ με κοκαΐνη εμπλουτισμένη με φαιντανύλη.



«Αυτή την εβδομάδα ενεργοποιώ ένα ειδικό σχέδιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια μέλη πολιτοφυλακής για να διασφαλίσω την κάλυψη ολόκληρης της εθνικής επικράτειας - μιας πολιτοφυλακής εκπαιδευμένης, ενεργοποιημένης και εξοπλισμένης», δήλωσε σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ δήλωσε αποφασισμένος να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών. Αυτό έχει προκαλέσει εντάσεις με την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, η οποία ζήτησε μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και αυστηρότερα μέτρα κατά των μεξικανικών καρτέλ.

Τον Φεβρουάριο, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε την οργάνωση Tren de Aragua της Βενεζουέλας, την MS-13 στο Ελ Σαλβαδόρ και έξι ομάδες με έδρα το Μεξικό ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.