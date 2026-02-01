Βενεζουέλα: Ελεύθερος γνωστός υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Βενεζουελάνος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Χαβιέρ Ταρασόνα, αφέθηκε ελεύθερος, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η οργάνωση δικαιωμάτων Foro Penal, στην πιο πρόσφατη απελευθέρωση ευρύτερα γνωστού πολιτικού κρατουμένου σε μια διαδικασία πολλών εβδομάδων που σύμφωνα με οικογένειες κρατουμένων εξελίσσεται υπερβολικά αργά.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε την Παρασκευή, ότι προτείνει «νόμο περί αμνηστίας» για εκατοντάδες κρατούμενους στη χώρα και είπε πως το διαβόητο κέντρο κράτησης El Helicoide στην πρωτεύουσα Καράκας, το οποίο οργανώσεις δικαιωμάτων καταγγέλλουν επί μακρόν ως κέντρο κακομεταχείρισης κρατουμένων, θα μετατραπεί σε κέντρο αθλητισμού και κοινωνικών υπηρεσιών.

H Foro Penal λέει ότι έχει επιβεβαιώσει την απελευθέρωση τουλάχιστον 300 πολιτικών κρατουμένων αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη νέα σειρά αποφυλακίσεων στις 8 Ιανουαρίου. Όπως πρόσθεσε σήμερα στο X, αρκετοί άλλοι αποφυλακίστηκαν μαζί με τον Ταρασόνα από το El Helicoide.

Ο Ταρασόνα είναι διευθυντής της οργάνωσης FundaRedes που εντοπίζει πιθανές παραβιάσεις δικαιωμάτων από κολομβιανές ένοπλες ομάδες και τον στρατό της Βενεζουέλας κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2021, με κατηγορίες για τρομοκρατία και συνωμοσία.

«Έπειτα από 1.675 ημέρες, τέσσερα χρόνια και επτά μήνες, η μέρα που περιμέναμε τόσο πολύ έχει φθάσει, ο αδελφός μου Χαβιέρ Ταρασόνα είναι ελεύθερος», δήλωσε ο αδελφός του Ταρασόνα, ο Χοσέ Ραφαέλ Ταρασόνα, στο X. «Η ελευθερία του ενός είναι ελπίδα για όλους».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι -που αρνούνται ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα και λένε ότι όσοι έχουν φυλακιστεί διέπραξαν εγκλήματα- έχουν δώσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αποφυλακίσεων, πάνω από 600, αλλά δεν ήταν σαφείς σχετικά με τη χρονική σειρά και φαίνεται να περιλαμβάνουν σε αυτόν αποφυλακίσεις προηγούμενων ετών. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ποτέ επίσημο κατάλογο για το πόσοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι ούτε ποιοι είναι.

Οικογένειες κρατουμένων λένε πως οι αποφυλακίσεις προχωρούν υπερβολικά αργά, και η Foro Penal λέει πως περισσότεροι από 700 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν φυλακισμένοι, μια επικαιροποιημένη καταμέτρηση που περιλαμβάνει κρατούμενους οι φοβισμένες οικογένειες των οποίων δεν είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι κρατούνταν.

Η προτεινόμενη αμνηστία μπορεί να επηρεάσει εκατοντάδες κρατούμενους που παραμένουν φυλακισμένοι στη χώρα, καθώς και πρώην κρατουμένους που έχουν ήδη αποφυλακιστεί υπό όρους.

Πολλοί συγγενείς κρατουμένων - γνωστών και λιγότερο γνωστών ευρύτερα - συγκεντρώνονται έξω από φυλακές, ακόμη και περνώντας τη νύχτα εκεί, ή έχουν επισκέπτονται κέντρα κράτησης στην προσπάθεια να ανακαλύψουν πού κρατούνται τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η πρόσφατη απελευθέρωση κρατουμένων ανακοινώθηκε αφότου οι ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, και τον προσήγαγαν σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, τις οποίες εκείνος αρνείται.

Μεταξύ των γνωστών κρατουμένων που εξακολουθούν να κρατούνται είναι ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ο δικηγόρος Πέρκινς Ρότσα και ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Voluntad Popular Φρέντι Σουπερλάνο.

Μεταξύ εκείνων που έχουν απελευθερωθεί είναι ο Ραφαέλ Τουδάρες, γαμπρός του πρώην προεδρικού υποψηφίου της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες, που είχε φυλακιστεί για πάνω από ένα χρόνο -- στη διάρκεια της κράτησής του είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 30 χρόνων για τρομοκρατία, κατηγορίες τις οποίες η οικογένειά του απορρίπτει απερίφραστα.

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών το 2022 ανέφερε πως υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας υπέβαλλαν σε βασανιστήρια κρατουμένους στο El Helicoide, που είχε σχεδιαστεί αρχικά ως εμπορικό κέντρο. Η κυβέρνηση απέρριψε τα ευρήματα του ΟΗΕ.

Το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας, που διαχειρίζεται όλες τις ερωτήσεις του Τύπου εκ μέρους της κυβέρνησης, δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.