Βενετία: Συγκρούσεις κατοίκων με την αστυνομία για το τουριστικό τέλος των 5 ευρώ (vid)

Την οργισμένη αντίδραση των κατοίκων της Βενετίας προκάλεσε η θέσπιση καταβολής ενός χρηματικού ποσού από τους τουρίστες, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις πιέσεις του υπερτουρισμού και να καταστήσει την πόλη πιο βιώσιμη, ενώ έγινε η πρώτη στον κόσμο που θέτει σε ισχύ ένα τέτοιο σύστημα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα απαιτεί ένα τέλος 5 ευρώ από τους επισκέπτες ημερήσιων εκδρομών στη Βενετία, μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Ιταλίας. Το νέο τέλος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Απριλίου, ανήμερα της εθνικής γιορτής της Απελευθέρωσης της Ιταλίας.

Αρκετές επιτροπές και ενώσεις κατοίκων προχώρησαν σε διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι το τέλος δεν θα κάνει τίποτα για την επίλυση του ζητήματος.

Εργαζόμενοι του δήμου εθεάθησαν να ελέγχουν τα εισιτήρια των εκδρομέων έξω από την πρόσοψη του σιδηροδρομικού σταθμού Santa Lucia της Βενετίας. Είχαν τοποθετηθεί νωρίτερα πινακίδες που ενημέρωναν τους επισκέπτες για το νέο τέλους τουρισμού.

Στην Piazzale Roma, όπου βρίσκεται ο κεντρικός τερματικός σταθμός λεωφορείων της Βενετίας, υπήρξε ένταση μεταξύ της αστυνομίας και των περίπου 500 ατόμων που διαμαρτύρονταν κατά του τέλους.

«Μπορώ να σας πω ότι σχεδόν ολόκληρη η πόλη είναι αντίθετη», υποστήριξε ο Matteo Secchi, ο οποίος ηγείται της Venessia.com, μιας ομάδας ακτιβιστών κατοίκων. «Δεν μπορείτε να επιβάλλετε εισιτήριο εισόδου σε μια πόλη - το μόνο που κάνουν είναι να τη μετατρέψουν σε θεματικό πάρκο. Αυτή είναι μια κακή εικόνα για τη Βενετία … Θέλω να πω, αστειευόμαστε;».

Το εισιτήριο εισόδου, το οποίο απαιτείται μόνο για την πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, μπορεί να κρατηθεί ηλεκτρονικά και θα ισχύει από την Πέμπτη έως τις 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο της δοκιμαστικής του φάσης.

