Βελιγράδι: Μαζική διαδήλωση της αντιπολίτευσης - «Η Σερβία ενάντια στη βία» (vid)

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν την Παρασκευή, στους δρόμους του Βελιγραδίου και διαδήλωσαν με το σύνθημα «Η Σερβία ενάντια στη βία».

Είναι η τρίτη διαδήλωση - πορεία μέσα σε δύο εβδομάδες που οργάνωσε η σερβική αντιπολίτευση μετά τα δύο τραγικά γεγονότα μαζικών πυροβολισμών τα οποία συνέβησαν στις αρχές Μαΐου και στοίχισαν τη ζωή σε 19 άτομα. Στις κινητοποιήσεις κατά της βίας συμμετέχουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός από τα εθνικιστικά, ακροδεξιά κόμματα.

Τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών, του αρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών και η αφαίρεση των εθνικών συχνοτήτων για δύο φιλοκυβερνητικά ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια που προβάλουν τη βία, απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση.

I fined this video online and want to share with you and to ask you what you think how many people is there? #Serbia #protest #FREEDOM pic.twitter.com/5VwTRQOZzt