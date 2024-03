Βέλγιο: Συμφωνία των πρέσβεων της ΕΕ για τις εισαγωγές ουκρανικών προϊόντων

Σε συμφωνία για τις εισαγωγές των ουκρανικών προϊόντων κατέληξαν οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο μιας «ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ της στήριξης της Ουκρανίας και της προστασίας των γεωργικών αγορών της ΕΕ», δήλωσε η βελγική προεδρία της ΕΕ.

Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση, με στόχο μια «ταχεία συμφωνία», ανέφερε η βελγική προεδρία σε ανάρτησή της στο X.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement.