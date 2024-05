Βέλγιο: Κατάληψη στο πανεπιστήμιο της Γάνδης για τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή (vid)

Φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Γάνδης (UGent) κατέλαβαν τμήμα του το πρωί της Δευτέρας και ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο να διακόψει τους δεσμούς με το Ισραήλ καθώς και να αναλάβει ισχυρότερες δεσμεύσεις για την πράσινη μετάβαση όπως αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Οι φοιτητικές οργανώσεις «End Fossil Ghent» και «Ghent Students for Palestine» ένωσαν τις δυνάμεις τους για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που θεωρούν «υποκρισία» από το πανεπιστήμιο όσον αφορά τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και τη βιωσιμότητα, επισημαίνουν τα δημοσιεύματα.

