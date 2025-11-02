Βέλγιο: Έρευνα για νέα περιστατικά με drones πάνω από στρατιωτική βάση

Η αστυνομία του Βελγίου διερευνά εμφανίσεις drones πάνω από στρατιωτική αεροπορική βάση, όπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας Θίο Φράνκεν, μετά από πρόσφατα περιστατικά παρατηρήσεων drones σε στρατιωτικές περιοχές της χώρας.

Η κυβέρνηση έλαβε αναφορές το Σάββατο για drones που πετούσαν πάνω από την αεροπορική βάση Kleine Brogel, στη βορειοανατολική Βέλγιο, ανέφερε ο Φράνκεν σε ανάρτησή του στο X. Ένα ελικόπτερο και οχήματα της αστυνομίας καταδίωξαν το drone, αλλά δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν, ενώ ένας παρεμβολέας drones δεν μπόρεσε να το αναχαιτίσει, πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται για μια απλή υπέρβαση, αλλά για σαφή στοχευμένη επιχείρηση κατά της Kleine Brogel», δήλωσε ο Φράνκεν.

La nuit dernière, nous avons reçu 3 signalements de drones au-dessus de Kleine Brogel, de type plus grand et volant à plus haute altitude. Il ne s'agissait pas d'un simple survol, mais d'une commande claire visant Kleine Brogel.



Un brouilleur de drone a été utilisé, mais sans… — Theo Francken (@FranckenTheo) November 2, 2025

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Φράνκεν είπε στο Reuters ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Οι κυβερνητικοί υπουργοί θα συζητήσουν τις εμφανίσεις αυτές μέσα στην εβδομάδα.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από παρατηρήσεις drones και άλλες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και την περιοχή της Βαλτικής. Περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο.

Ήδη διεξάγονται έρευνες στο Βέλγιο για πολλαπλές εμφανίσεις drones πάνω από στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική χώρα, καθώς και για άλλη στρατιωτική βάση στο Elsenborn, κοντά στα γερμανικά σύνορα, τον προηγούμενο μήνα.

Στο Βέλγιο είναι παράνομο να πετούν drones πάνω από στρατιωτικές περιοχές.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τέσσερα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος αντιμετώπισης drones και ενός σχεδίου ενίσχυσης των ανατολικών συνόρων με τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για να είναι η ήπειρος έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της μέχρι το 2030.

Ο Φράνκεν έχει ζητήσει από την κυβέρνηση του Βελγίου να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα κατά των drones.