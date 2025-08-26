Το Βέλγιο «δείχνει» προς τη μη αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ευρώπη

Τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνουν στο αποθετήριο κρατικών ομολόγων Euroclear στο Βέλγιο για την ώρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η κατάσχεσή τους προς όφελος της Ουκρανίας θα δημιουργούσε νομικά προβλήματα.

Οι χώρες του G7 έχουν παγώσει περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι 210 δισεκατομμύρια ευρώ (246 δισεκατομμύρια δολάρια) από αυτά βρίσκονται στην ΕΕ, κυρίως με τη μορφή κρατικών ομολόγων στο αποθετήριο Euroclear.

«Μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων είναι δεσμευμένο στις Βρυξέλλες στο Euroclear. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που προσπαθούν να κατασχέσουν τα χρήματα. Ωστόσο, θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο από νομική άποψη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο.

Ο Ντε Βέβερ είπε ότι τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κεφάλαια από τη ρωσική κεντρική τράπεζα που έχουν νομική ασυλία, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πολιτική απόφαση για κατάσχεσή τους θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

«Άλλες χώρες θα αποσύρουν επίσης τα κρατικά τους κεφάλαια. Αυτό θα έχει συστημικές συνέπειες και είναι επίσης πολύ επικίνδυνο από νομική άποψη. Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα κρατικά κεφάλαια ακινητοποιημένα», είπε.

Είπε ότι είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τα κεφάλαια για να βοηθηθεί η Ουκρανία, αλλά προειδοποίησε να μην χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο.

«Είναι σαν μια χήνα που γεννά χρυσά αυγά. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη χήνα. Και στο τέλος, όταν θα συζητήσουμε για μια ειρηνευτική συνθήκη, τότε η χήνα μπορεί να τεθεί στο τραπέζι... μέχρι εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι είναι σοφό να διατηρήσουμε την κατάσταση όπως είναι σήμερα», πρόσθεσε.