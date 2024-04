Βέλγιο: Αντίδραση του πρωθυπουργού στην απαγόρευση συγκέντρωσης εθνικιστών

Οι αρχές των Βρυξελλών απαγόρευσαν χθες Τρίτη συνάντηση εθνικιστών, συμπεριλαμβανομένων των Έρικ Ζέμουρ, Βίκτορ Όρμπαν και Νάιτζελ Φαράζ.

Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο, ο οποίος ανέφερε μέσω Χ: «Η κοινοτική αυτονομία είναι ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας, αλλά δεν μπορεί ποτέ να υπερισχύσει του βελγικού Συντάγματος, το οποίο εγγυάται (σ.σ. τα δικαιώματα) της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης από το 1830».

