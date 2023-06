BBC: Η πρώτη δορυφορική εικόνα από την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα

Το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί το φράγμα Καχόβκα από την «ανατίναξή του», αλλά και τις μεγάλες ποσότητες νερού που εκλύονται στην περιοχή καταγράφει δορυφορική εικόνα.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο η εικόνα που αποκτήθηκε το πρωί και αναλύθηκε από τους ειδικούς, αποκαλύπτει εκτεταμένες ζημιές στο κεντρικό τμήμα του φράγματος και σε ένα τμήμα του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Όπως φαίνεται τα ύδατα εκλύονται από δυο σημεία του φράγματος, ενώ μια τρίτη εικόνα δείχνει τη μετακίνηση του νερού προς τα νότια στο λεγόμενο κανάλι της Βόρειας Κριμαίας.

Ukraine's military accuses Russian forces of blowing up major dam in Moscow-seized Kherson region



