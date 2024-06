Διεθνής Διάσκεψη για την ειρήνη

Η πλειονότητα των χωρών που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και πως οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού του πολέμου πρέπει να εδράζεται σε αυτές τις προϋποθέσεις.

Δύο και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, η πολύ μεγάλη πλειονότητα των περίπου εκατό συμμετεχόντων που είχαν συγκεντρωθεί από χθες, Σάββατο, στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία, κατέληξαν σε συμφωνία για ένα τελικό ανακοινωθέν που περιγράφει τη διαδρομή προκειμένου να τεθεί τέλος στη μεγαλύτερη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλης κλίμακας ανθρώπινο πόνο και καταστροφή, και να προκαλεί κινδύνους και κρίσεις με παγκόσμιες επιπτώσεις, όμως ένας δρόμος για την ειρήνη απαιτεί τη συμμετοχή όλων των πλευρών», αναφέρεται στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής για την Ουκρανία.

Το ανακοινωθέν υποστηρίχθηκε από τις περισσότερες από τις 90 και πλέον χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής όμως ορισμένες δεν το υπέγραψαν. Σύμφωνα με καταμέτρηση που μεταδόθηκε σε επίσημη οθόνη στο κέντρο Τύπου, περίπου 80 χώρες υποστηρίζουν την τελική διακήρυξη.

Η Βραζιλία, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Νότια Αφρική, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν είχαν υπογράψει τη διακήρυξη στις αρχές του απογεύματος, όπως δήλωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση.

Οι χώρες αναγνώρισαν ταυτόχρονα πως η Ρωσία πρέπει να συμμετάσχει στις συζητήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια «βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη».

Το κείμενο επαναβεβαιώνει «τις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, περιλαμβανομένης της Ουκρανίας». Καταγγέλλει τη «στρατιωτικοποίηση της επισιτιστικής ασφάλειας» και καλεί για επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία που μεταφέρθηκαν με τη βία στη Ρωσία.

Καλεί επίσης «σε εμπλοκή όλων των πλευρών» της σύγκρουσης προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, καθώς η Ρωσία και η Κίνα δεν παρευρέθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής.

Όμως το θέμα του «πώς και πότε θα εμπλακεί η Ρωσία» παραμένει ανοικτό, παραδέχθηκε η πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και οικοδέσποινα της συνόδου κορυφής, Βιόλα Άμχερντ.

🌎🕊The geography of the countries that signed the declaration on Ukraine



The communiqué at the Peace Summit in Switzerland was signed by the vast majority of participating countries — 80 countries and 4 organizations.#StandWithUkraine #RussiaUkraineWar #UAPeaceSummit… pic.twitter.com/VNdfijYGEN — UATV English (@UATV_en) June 16, 2024

Το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής στην Ελβετία

Δυτικές δυνάμεις και άλλες χώρες ασκούσαν σήμερα πίεση προς την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη στην Ελβετία, όμως ορισμένες χώρες με πολλές χώρες τελικά να μην στηρίξουν τα τελικά συμπεράσματα., αλλά ούτε και να υπάρξει σαφήνεια για το αν συνομιλίες στο μέλλον θα περιλαμβάνουν τη Ρωσία.

Περισσότερες από 90 χώρες συμμετέχουν στις διήμερες συνομιλίες στο θέρετρο Μπούργκενστοκ των Άλπεων που διοργανώθηκαν κατόπιν επιθυμίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όμως η Μόσχα, που δεν προσκλήθηκε και κατέστησε σαφές ότι δεν ήθελε να συμμετάσχει, χαρακτήρισε τη σύνοδο «χάσιμο χρόνου» και διατύπωσε αντίπαλες προτάσεις από μακριά. Η Κίνα είναι άλλη μία αξιοσημείωτη απουσία.

Η διάσκεψη υπογράμμισε ωστόσο την ευρεία υποστήριξη που εξακολουθεί να απολαμβάνει η Ουκρανία από τους συμμάχους της αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός που θα έχει διάρκεια, με τις ουκρανικές δυνάμεις σε θέση άμυνας έπειτα από πρόσφατες στρατιωτικές ήττες και την καθυστέρηση της δυτικής βοήθειας. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της Ουκρανίας.

Το προσχέδιο της τελικής διακήρυξης αναφέρθηκε στη ρωσική εισβολή ως «πόλεμο» - έναν χαρακτηρισμό που απορρίπτει η Μόσχα - και καλούσε για αποκατάσταση του ουκρανικού ελέγχου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και στα ουκρανικά λιμάνια στην Αζοφική.

'Όμως σε συμφωνία με τους πιο μετρημένους δηλωθέντες σκοπούς της διάσκεψης, παραλήφθηκαν τα πιο σκληρά θέματα για το πώς θα μοιάζει μια μεταπολεμική διευθέτηση για την Ουκρανία, το αν η Ουκρανία μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ή το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια αποχώρηση στρατευμάτων και από τις δύο πλευρές.

Η σύνοδος κορυφής φιλοδοξούσε επίσης να κατονομάσει τον οικοδεσπότη άλλης μίας τέτοιας συνάντησης - πιθανόν η Σαουδική Αραβία - όμως ο Νεχάμερ είπε πως είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί ποια μορφή μπορεί να λάβει μια τέτοια Σύνοδος Κορυφής και αν η Ρωσία θα είναι εκεί. Μία ακόμη ενδιάμεση διάσκεψη χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας μπορεί να χρειαστεί, είπε.

“Despite our different points of view, we have managed to agree on a common vision - the #BürgenstockCommuniqué. I am confident that we will commit ourselves to this process beyond the Bürgenstock, knowing that the road ahead is long & challenging”, 🇨🇭 President Viola Amherd. pic.twitter.com/FRizYSYd5t — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) June 16, 2024

«Κατά τη γνώμη μου, η ανακοίνωση δεν θα υπογραφεί από όλους, επειδή και πάλι είναι ένα θέμα ειδικής επιλογής των λέξεων, όμως ακόμη και εκείνοι που δεν θα την υπογράψουν έχουν όλοι καταστήσει σαφές πως η θέση τους είναι η ίδια, ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», είχε πει νωρίτερα.

Η διαφορά είναι, όπως ανέφερε, ότι «όσο πιο πολλοί σύμμαχοι μπορούν να βρεθούν που να λένε "Τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν με αυτό τον τρόπο", "Αυτό πάει πολύ", "Εκείνο το παρακάνει", τόσο αυξάνει επίσης η ηθική πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Το Κρεμλίνο δεν απέκλεισε μελλοντικές συνομιλίες με το Κίεβο αλλά είπε πως θα χρειαστούν εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία οιωνδήποτε διαπραγματεύσεων.

Μία πηγή δήλωσε πως δεν είναι σαφές αν η Σαουδική Αραβία θα ανακοινωθεί στη σύνοδο σήμερα ως ο επόμενος οικοδεσπότης των συνομιλιών.

Ηγέτες μεταξύ των ποίων η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν στο Μπούργκενστοκ στην προσπάθεια να ενισχύσουν τη διεθνή υποστήριξη για να τελειώσει ο πόλεμος.

Πολλοί Δυτικοί ηγέτες καταδίκασαν την εισβολή και απέρριψαν τις αξιώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σε τμήματα της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για ειρήνη.

«Το κείμενο είναι ισορροπημένο, όλες οι θέσεις αρχών στις οποίες επέμεινε η Ουκρανία έχουν ληφθεί υπόψη», είπε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα στους δημοσιογράφους σχετικά με την τελική ανακοίνωση που αναμενόταν να εκδοθεί αργότερα.

«Βέβαια... καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως θα έρθει κάποια στιγμή που θα είναι απαραίτητο να μιλήσουμε στη Ρωσία», είπε. «Όμως η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη: Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να μιλάει τη γλώσσα των τελεσιγράφων όπως κάνει τώρα».

Φον ντε Λάιεν: Ο δρόμος για την ειρήνη απαιτεί υπομονή

«Η σύνοδος κορυφής που διεξήχθη στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο έχει φέρει πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως η πραγματική ειρήνη δεν θα επιτευχθεί σε ένα βήμα, και ο δρόμος προς την ειρήνη θα απαιτήσει υπομονή και αποφασιστικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ξέρουμε πως η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επιτευχθεί σε ένα βήμα, θα είναι ένα ταξίδι», είπε μετά τις συνομιλίες.

«Δεν ήταν μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση επειδή ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν σκέπτεται σοβαρά να τελειώσει τον πόλεμο, επιμένει στη συνθηκολόγηση, επιμένει στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών - ακόμη και εδαφών που δεν είναι σήμερα κατεχόμενα», κατέληξε.

Ζελένσκι: Ελπίδες να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα

Η υποστήριξη των Δυτικών και άλλων ηγετών στη σύνοδο κορυφής στην Ελβετία για την ειρήνη στην Ουκρανία δείχνει πως το διεθνές δίκαιο μπορεί να αποκατασταθεί, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη διήμερη σύνοδο που διεξήχθη στο Μπούργκενστοκ.

«Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε στην ολομέλεια. «Θα αποδείξουμε σε όλους πως ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ μπορεί να αποκατασταθεί με πλήρη αποτελεσματικότητα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι οι συμμετέχοντες στη Διεθνή Διάσκεψη συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται σε ειδικές ομάδες στη συνέχεια και πως μόλις ετοιμαστούν «τα σχέδια δράσης για την ειρήνη», θα ανοίξει ο δρόμος για μια δεύτερη Σύνοδο Κορυφής.

«Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε σε ειδικές μετά τη σύνοδο ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις και αναπτύξεις που μπορούν να αποκαταστήσουν την ασφάλεια σε διάφορες πλευρές» είπε ο Ουκρανός ηγέτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

«Όταν τα σχέδια δράσης για την ειρήνη ετοιμαστούν, θα ανοίξει ο δρόμος για τη δεύτερο σύνοδο κορυφής για την ειρήνη», είπε.

Today the world sees that real diplomacy is not just about words, it is about steps – steps that need to be taken to fix a situation.



We have begun to develop such steps, and this is the practical meaning of the Peace Summit. I hope that we can achieve results as soon as… pic.twitter.com/GUs4LVzMPl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters