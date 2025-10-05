Βαρκελώνη: Οκτώ συλλήψεις και 20 αστυνομικοί τραυματίες σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν και 20 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών και αστυνομίας στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Οι διαδηλωτές κατέστρεψαν καταστήματα, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι είχαν σχέσεις με το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια μιας κυρίως ειρηνικής πορείας 70.000 διαδηλωτών το Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε πολλές άλλες ισπανικές πόλεις, καθώς και σε διαδηλώσεις στη Ρώμη και τη Λισαβόνα, στον απόηχο της αναχαίτισης από το Ισραήλ του στόλου Global Sumud που είχε σαλπάρει από τη Βαρκελώνη.

Από τους 49 Ισπανούς που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στο στόλο βοήθειας, 21 θα επιστρέψουν στην Ισπανία από το Τελ Αβίβ την Κυριακή, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στην ισπανική τηλεόραση RTVE.