Βαρκελώνη: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα κατά του υπερτουρισμού (vid)

Την οργή και την αγανάκτησή τους για τον υπερτουρισμό στην Ισπανία εξέφρασαν χιλιάδες διαδηλωτές το βράδυ του Σαββάτου (06/07) στο κέντρο της Βαρκελώνης, κρατώντας πλακάτ.

Με το σύνθημα «Αρκετά! Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό», περίπου 2.800 άτομα -σύμφωνα με την αστυνομία- διαδήλωσαν κατά μήκος μιας παραλιακής συνοικίας της Βαρκελώνης, απαιτώντας από το κράτος να σταματήσει την εισροή τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα κάθε χρόνο.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Η Βαρκελώνη δεν πωλείται» και «Οι τουρίστες να πάνε σπίτι τους».

Angry mob of 'anti-tourism' protesters use water pistols to drench foreign visitors at restaurants in Barcelona - as thousands march on Catalan capital and call for tourists to 'go home' pic.twitter.com/OET7kviseE