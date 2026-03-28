Βανς: Ο πόλεμος θα κρατήσει «λίγο ακόμα» μέχρι να εξουδετερώσουμε το Ιράν για πολλά χρόνια (vid)

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει για «λίγο ακόμη» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, με στόχο να «εξουδετερώσει» την Ισλαμική Δημοκρατία για «πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς στο podcast “Benny Show” για την άνοδο των τιμών καυσίμων λόγω του πολέμου, ο Βανς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πετύχει τη συντριπτική πλειονότητα των στρατιωτικών τους στόχων» και εκτίμησε ότι θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί.

JD Vance | Saving Western Civilization by Fighting Demons, Will We Survive?



— Benny Johnson (@bennyjohnson) March 28, 2026

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμη, ώστε να διασφαλίσει ότι όταν αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ, πολύ καιρό», ανέφερε, σε μια σπάνια παραδοχή ότι τα στρατιωτικά κέρδη των ΗΠΑ δεν θα είναι μόνιμα.

Όπως σημειώνουν οι Times of Israel, ο Βανς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτή η χώρα μας απειλεί με πολλούς τρόπους. Εξακολουθούν να προσπαθούν να αναπτύξουν πυρηνικό όπλο. Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο σκοπός».

Παράλληλα, ο Βανς αναγνώρισε την αύξηση των τιμών καυσίμων, αλλά τη χαρακτήρισε «πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση».

«Δεν μας ενδιαφέρει να βρισκόμαστε στο Ιράν έναν χρόνο από τώρα ή δύο χρόνια από τώρα. Ολοκληρώνουμε την αποστολή. Θα αποχωρήσουμε σύντομα και οι τιμές των καυσίμων θα επανέλθουν», κατέληξε.

