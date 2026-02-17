Βανς: Ο Τραμπ θέλει λύση για το ζήτημα του Ιράν, είτε διπλωματικά είτε με άλλους τρόπους

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «σε ορισμένα σημεία πήγαν καλά», ωστόσο παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί τις βασικές «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βανς υπογράμμισε ότι ο Τραμπ επιδιώκει την επίλυση του ζητήματος είτε μέσω διπλωματικών διαύλων είτε «με άλλη επιλογή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πιο σκληρών μέτρων.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει μια λύση εδώ, είτε μέσω διπλωματικών επιλογών είτε μέσω κάποιας άλλης επιλογής, που σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Βανς στην εκπομπή του Fox News «The Briefing».