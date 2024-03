Βαλτιμόρη: Θα ξαναχτιστεί η γέφυρα Francis Scott Key που κατέρρευσε - Πόσο θα κοστίσει (vids)

Η γέφυρα Francis Scott Key στο λιμάνι του Μέριλαντ στη Βαλτιμόρη κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (26/03), έπειτα από την πρόσκρουση ενός φορτηγού πλοίου σε έναν από τους πυλώνες της, ρίχνοντας αρκετούς ανθρώπους στα παγωμένα νερά του ποταμού Πατάπσκο.

Οι αδιανόητες εικόνες καταστροφής από τα συντρίμμια της σιδερένιας γέφυρας δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι προσπάθειες ανεύρεσης ατόμων που έπεσαν στο νερό συνεχίζονται.

Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη λόγω πρόσκρουσης φορτηγού πλοίου.

«Ένα άτομο αρνήθηκε τις υπηρεσίες και αρνήθηκε τη μεταφορά, ουσιαστικά αυτό το άτομο δεν είχε τραυματιστεί», εξήγησε ο Τζέιμς Ουάλας, διευκρινίζοντας ότι «υπήρχε ένα άλλο άτομο το οποίο διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

«Το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το φορτηγό πλοίο Dali με σημαία Σιγκαπούρης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, πριν από την πρόσκρουση», όπως ανακοινώθηκε.

Ωστόσο, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο να βυθίζεται στο σκοτάδι και στη συνέχεια να αποκαθίσταται η ισχύς του, ενώ αναρτήσεις περιγράφουν ξαφνική αλλαγή πορείας, μόλις 11 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση σε κολώνα της γέφυρας.

Θα ξαναχτιστεί η γέφυρα στη Βαλτιμόρη

Όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αμερικανικές αρχές, κατά την ενημέρωση, η γέφυρα πρόκειται να ξαναχτιστεί αλλά θα κοστίσει πολλά εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία.

«Θα το κάνουμε αυτό, και όχι απλώς θα ξαναχτιστεί, αλλά θα χτιστεί με τρόπο που θα θυμάται τους ανθρώπους που επηρέασε αυτή η τραγωδία και θα τιμά την κοινότητα που υπηρετεί», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ.

Alternate angle on Francis Scott Key bridge shows a large explosion

«Θα απαιτήσει κάθε πτυχή και πτυχή της κοινωνίας», πρόσθεσε. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει «ένα χρονοδιάγραμμα» ή μια εκτίμηση κόστους, καθώς αυτή τη στιγμή κύριο μέλημά τους είναι η διάσωση ανθρωπίνων ζωών.

Πόσο θα κοστίσει η ανοικοδόμηση της γέφυρας της Βαλτιμόρης

Μεγάλες εμπορικές επιπτώσεις θα έχει η κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης, με το κόστος της ανοικοδόμησης να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια δολάρια, όπως είπαν ειδικοί στο Sky News.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το λιμάνι της Βαλτιμόρης, όπου περισσότερα από ένα εκατομμύριο εμπορικά κοντέιντερς εισέρχονται και εξέρχονται κάθε χρόνο, θα παραμείνει κλειστό για όλη τη θαλάσσια και την οδική κυκλοφορία «μέχρι νεωτέρας».

Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse

Ωστόσο, θα επιτρέπεται στα φορτηγά να μετακινούν εμπορεύματα από την περιοχή.

Η κατάρρευση της γέφυρας «θα εμποδίσει τη λειτουργία της Βαλτιμόρης για κάποιο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μιντ, τον εκδότη της Lloyd's List, τον πάροχο των ναυτιλιακών δεδομένων.

Ήδη πραγματοποιούνται εκτροπές με «τεράστιες ασφαλιστικές επιπτώσεις», είπε ο Meade, καθώς εταιρείες και αρχές εξετάζουν πώς θα εκτρέπουν το εμπόριο σε άλλα λιμάνια. Τέτοιες εκτροπές θα επιφέρουν κόστος, πρόσθεσε.

Η ανάγκη γρήγορης ανοικοδόμησης θα φέρει το κόστος τουλάχιστον 10 φορές πάνω από την αρχική τιμή που είχε τη δεκαετία του 1970, που ήταν περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μακένζι, πρόεδρο της εταιρείας συμβούλων μηχανικής και αρχιτεκτονικής COWIfonden.

«Πρέπει να κατασκευαστεί γρήγορα γιατί έχετε ακούσει για την πίεση στην κίνηση των επιβατών», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο ακριβό και η διαδικασία της προμήθειας θα πρέπει να είναι πολύ σύντομη. Οπότε θα είναι μια ακριβή ανακατασκευή στο τέλος της ημέρας».

Η Βαλτιμόρη είναι το ενδέκατο μεγαλύτερο λιμάνι στις ΗΠΑ όσον αφορά στη διακίνηση κοντέινερ, αλλά το πιο πολυσύχναστο λιμάνι των ΗΠΑ για εξαγωγές αυτοκινήτων, έχοντας διακινήσει περισσότερα από 750.000 οχήματα το 2023, σύμφωνα με τη Διοίκηση Λιμένων του Μέριλαντ.

Η καταγραφή της πρόσκρουσης

Βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube δείχνει ένα πλοίο να προσκρούει σε πυλώνα της γέφυρας και στη συνέχεια μεγάλο μέρος της να καταρρέει και να πέφτει στον ποταμό Πατάπσκο.

BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse



📌#Baltimore | #Maryland



Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident

Πάνω στη γέφυρα φαίνονται φωτάκια τα οποία μοιάζει να ανήκουν σε οχήματα τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Francis Scott Key Bridge, προτού αυτή αρχίσει να καταρρέει.

«Πιστεύουμε ότι οχήματα και πιθανόν ένα ημιρυμουλκούμενο έχουν πέσει στο νερό», πρόσθεσε ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, ο Κέβιν Κάρτραϊτ μιλώντας στην εφημερίδα Baltimore Sun, σημειώνοντας ότι «ολόκληρη η γέφυρα» κατέρρευσε.

Ο μηχανικός Τζούλιαν Κάρτερ εξήγησε στο skynews γιατί η γέφυρα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, γέφυρες σαν αυτή στη Βαλτιμόρη είναι «πολύ αδύναμες σε κάποια σημεία».

Προσθέτει ότι η «καταστροφική κατάρρευση» μεγάλου μέρους της οφείλεται στο ότι όλα είναι «αλληλένδετα» κατά μήκος της κατασκευής. Άλλες μεγάλες γέφυρες μπορεί να έχουν κεντρικά σημεία, όπου υπάρχει αποσύνδεση από τα υπόλοιπα τμήματα.

Τι γνωρίζουμε για το πλοίο

Το Dali έφευγε από τη Βαλτιμόρη με προορισμό το Κολόμπο της Σρι Λάνκα. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν έχει τραυματιστεί, δήλωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, η Synergy Marine Group.

Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του πλοίου με σημαία Σιγκαπούρης είναι η Grace Ocean Pte Ltd, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Το πλοίο έχει μήκος 289 μέτρα και μετέφερε εμπορευματοκιβώτια.

Το πλοίο μπορεί να χωρέσει έως και 10.000 TEU. Μετέφερε 4.679 TEU.

Το πλοίο είχε προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου



Το πλοίο «έχασε το προωθητικό σύστημα» καθώς έφευγε από το λιμάνι και το πλήρωμα ενημέρωσε τις τοπικές αρχές ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο μια αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες. Έσωσαν ζωές την περασμένη νύχτα», είπε ο Γουές Μουρ αναφερόμενος στο πλήρωμα του πλοίου Dali το οποίο κατάφερε να ενημερώσει τις αρχές ότι αντιμετώπιζε μηχανικό πρόβλημα ενώ έπλεε με ταχύτητα οκτώ κόμβων στον ποταμό Πατάπσκο.

Τι γνωρίζουμε για τη γέφυρα που κατέρρευσε

Η γέφυρα Francis Scott Key είναι μια από τις τρεις διαδρομές από και προς το λιμάνι της Βαλτιμόρης και εξυπηρετούσε 31.000 αυτοκίνητα την ημέρα ή 11,3 εκατομμύρια οχήματα το χρόνο. Άνοιξε το 1977 και διασχίζει τον ποταμό Πατάπσκο.

Η γέφυρα μήκους 2,6 χιλιομέτρων, η οποία διαθέτει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και περνά πάνω από τον ποταμό Πατάπσκο, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βαλτιμόρης, στο Μέριλαντ. Βρίσκεται σε ύψος 56 μέτρων πάνω από τον ποταμό.

Αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ι-95, του βασικού αυτοκινητόδρομου που διατρέχει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ από τον βορρά ως τον νότο. Έχει το όνομα του Φράνσις Σκοτ Κι, ο οποίος έγραψε τους στίχους του αμερικανικού εθνικού ύμνου.