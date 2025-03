Β. Μακεδονία: Φωτιά σε νυχτερινό κέντρο - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κοτσάνι, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας των Σκοπίων, στη Βόρεια Μακεδονία, τα ξημερώματα της Κυριακής και σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες.

Αν και μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων είναι συγκεχυμένες, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας κάνουν λόγο ακόμα και για 50 νεκρούς και για τουλάχιστον 100 τραυματίες.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu