Β. Κορέα: Εκτόξευσε άλλον έναν πύραυλο

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο στη θάλασσα σήμερα, Τετάρτη, καθώς η Νότια Κορέα ανακοίνωνε ότι είχε εντοπίσει συντρίμμια από προηγούμενη εκτόξευση που αποτελούσαν μέρος ενός πυραύλου εδάφους-αέρος SA-5 της Σοβιετικής εποχής.

Ο πύραυλος πέταξε σε ύψος έως και 50 χιλιόμετρα και κάλυψε βεληνεκές 250 χιλιόμετρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Γιασουκάζου Χαμάντα. Όπως ανέφερε, η ιαπωνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε έντονα στη Βόρεια Κορέα μέσω διπλωματικών διαύλων που διατηρεί στο Πεκίνο.

Ο Γενικός Επιτελείς της Σεούλ (JCS) δήλωσε επίσης ότι εντόπισε την εκτόξευση ενός απροσδιόριστου βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα.

Η εκτόξευση έγινε αφότου η Νότια Κορέα ολοκλήρωσε μια ανάλυση αυτού που αρχικά είχε πει ότι ήταν μέρος ενός βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς (SRBM) που προσγειώθηκε κοντά στα ύδατα της Νότιας Κορέας την περασμένη εβδομάδα.

Η ανάλυση, ωστόσο, έδειξε ότι το κομμάτι, μήκους περίπου 3 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων, ήταν μέρος ενός αντιαεροπορικού πυραύλου SA-5, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενο τα χαρακτηριστικά του.

Το SA-5 είναι ένας πύραυλος αεράμυνας που σχεδιάστηκε αρχικά από τη Σοβιετική Ένωση, όπου ονομάστηκε S-200, για να καταρρίψει στρατηγικά βομβαρδιστικά και άλλους στόχους μεγάλου ύψους.

Ο πύραυλος εξήχθη σε όλο τον κόσμο και εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπηρεσία σε τουλάχιστον δώδεκα χώρες, σύμφωνα με το Έργο Πυραυλικής Άμυνας του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών.

Η Βόρεια Κορέα παρέλαβε συστήματα SA-5 στα μέσα της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με το «The Armed Forces of North Korea: On the Path of Songun», μια έρευνα του 2020 από Ολλανδούς ερευνητές.

«Δύο τοποθεσίες εξοπλισμένες με αυτά τα συστήματα πολύ μεγάλης εμβέλειας καλύπτουν ολόκληρο τον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας καθώς και ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του Νότου», έγραψαν οι ερευνητές.

«Ωστόσο, έχοντας σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση στρατηγικών αεροσκαφών, η χρήση τους ενάντια σε σύγχρονα γρήγορα αεροσκάφη όπως τα F-15 και F-16 είναι τουλάχιστον αμφίβολη».

Το υπουργείο είπε ακόμη ότι εκείνη τη στιγμή η εκτόξευση παραβίαζε ένα διακορεατικό στρατιωτικό σύμφωνο του 2018 που απαγόρευε οποιεσδήποτε δραστηριότητες πυροδοτούν τις εντάσεις στα σύνορα.

«Αυτή η εκτόξευση πυραύλων SA-5 ήταν μια ξεκάθαρα εσκεμμένη, σκόπιμη πρόκληση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Το SA-5 έχει επίσης χαρακτηριστικά πυραύλου εδάφους - αέρος και η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει παρόμοιους πυραύλους στην Ουκρανία για επιθέσεις», συμπλήρωσε.

Η Διοίκηση του Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι γνώριζε την εκτόξευση και εκτίμησε ότι δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το αμερικανικό προσωπικό ή για τους συμμάχους της. Κατήγγειλε επίσης τα πυραυλικά προγράμματα της Πιονγκγιάνγκ ως αποσταθεροποιητικά.

Σκάφος του Ναυτικού της Νότιας Κορέας χρησιμοποίησε υποβρύχιο ανιχνευτή για να ανακτήσει τον πύραυλο. Υπενθυμίζεται ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς πυραύλους την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Ήταν η πρώτη φορά που ένας βορειοκορεατικός βαλλιστικός πύραυλος προσγειώθηκε κοντά στα ύδατα της Νότιας Κορέας.