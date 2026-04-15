Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία κατέληξαν σε συμφωνία για τη συντριβή αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines το 2024 (vid)

Το Μπακού και η Μόσχα ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη συντριβή αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines το 2024, η οποία περιλαμβάνει καταβολή αποζημιώσεων και αναγνωρίζει τον ρόλο της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους.

Το αεροσκάφος, ένα Embraer 190 με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι, στον ρωσικό Καύκασο. Επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση στο Καζακστάν, όταν συνετρίβη την 25η Δεκεμβρίου 2024.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ανέφεραν σήμερα σε κοινή δήλωση ότι η συντριβή του αεροσκάφους ήταν αποτέλεσμα «ακούσιας ενέργειας» ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στον ρωσικό εναέριο χώρο, ενημερώνοντας επίσης πως κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με καταβολή αποζημιώσεων, χωρίς να υπεισέλθουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η συμφωνία αυτή – η οποία, σύμφωνα με τους υπουργούς, επιτεύχθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών – σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας και της Ρωσίας είχαν επιδεινωθεί σημαντικά αφότου ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν απαίτησε από τη Μόσχα να αναγνωρίσει την ευθύνη της. Ο Ιλχάμ Αλίεφ είχε κατηγορήσει το Κρεμλίνο για απόπειρα συγκάλυψης.

Αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη «για το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας είχε εκφράσει την πεποίθηση πως η συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines αποτελούσε οδυνηρή υπενθύμιση της κατάρριψης του Boeing 777 που εκτελούσε την πτήση MH17 της Malaysia Airlines το 2014, με απολογισμό 298 νεκρούς. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, το αεροσκάφος εκείνο είχε καταρριφθεί από ρωσικό πύραυλο BUK σε περιοχή της Ουκρανίας υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών.