Μέσα στη Γάζα οι Ισραηλινοί

H Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, καθώς χιλιάδες άμαχοι μετακινήθηκαν προς τα νότια, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Είδαμε 50.000 κατοίκους της Γάζας να μετακινούνται από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας προς τα νότια. Μετακινούνται επειδή καταλαβαίνουν ότι η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στον βορρά», είπε ο Χαγκάρι, κατά την ενημέρωση που έκανε και η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο και συνεχίζει να χάνει τον έλεγχο στον βορρά», τόνισε. Επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, όμως το Ισραήλ εφαρμόζει ανθρωπιστικές παύσεις σε συγκεκριμένες ώρες ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να μετεγκατασταθούν στα νότια.

Οι Ισραηλινοί ενισχύουν τις δυνάμεις τους που επιχειρούν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να καταστρέψουν το αρχηγείο της Χαμάς, που πιστεύεται ότι βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα και να εξουδετερώσουν τον αρχηγό τους στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάριζε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κατάπαυση του πυρός αν οι τρομοκράτες δεν απελευθερώσουν όλους τους ομήρους.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Νετανιάχου φαίνεται να απορρίπτει τις πληροφορίες από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την ίδια τη Χαμάς ότι επίκειται συμφωνία για την απελευθέρωση 10-15 ομήρων από το Ισραήλ με αντάλλαγμα μια πολυήμερη παύση των μαχών.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέστρεψαν τούνελ στο σχολείο της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Σύμφωνα με τον υποναύαρχο Χαγκάρι, άνδρες της 551ης Ταξιαρχίας και της επίλεκτης μονάδας μηχανικού μάχης «Yahalom» («Διαμάντι») εντόπισαν την είσοδο του τούνελ στην περιοχή Μπέιτ Χανούν και το κατέστρεψαν.

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, οι μηχανικοί του στρατού χρησιμοποιούν εκρηκτικά για να καταστρέψουν το υπόγειο δίκτυο της Χαμάς που εκτείνεται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων κάτω από τη Γάζα. Στην ανακοίνωσή του σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έχει καταστρέψει 130 φρεάτια σηράγγων μέχρι στιγμής.

Μάλιστα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα νέο ηχητικό ντοκουμέντο όπου αποκαλύπτεται πως οι τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούν νοσοκομεία, ασθενοφόρα, κλινικές, τζαμιά και σχολεία για τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Joint IDF and ISA effort reveals that Hamas exploits hospitals, ambulances, clinics, mosques and schools for terrorist purposes The Hamas terrorist organization exploits ambulances, hospitals, clinics, mosques, and schools for terrorist purposes. pic.twitter.com/0Z1yTNFmmm

Στο μεταξύ, ενισχύονται οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα. Όπως ανακοινώθηκε, στις χερσαίες επιχειρήσεις συμμετέχει, για πρώτη φορά, από τον Πόλεμο του Λιβάνου το 1982, μια μεραρχία εφέδρων. Πρόκειται για την 252η Μεραρχία Εφέδρων.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι μετακινήθηκαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αναζητώντας στα νότια ένα ασφαλές καταφύγιο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις μάχες μεταξύ των Ισραηλινών στρατιωτών και της Χαμάς.

Η έξοδος αυτή πραγματοποιήθηκε στο τετράωρο «παράθυρο ευκαιρίας» που ανακοίνωσε το Ισραήλ, το οποίο έχει καλέσει τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα του θύλακα να φύγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισραηλινών ΜΜΕ που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ωστόσο επισήμως, διοικητής της Χαμάς φέρεται να κρατά ομήρους στη Γάζα περίπου 1.000 αμάχους για να τους εμποδίσει να απομακρυνθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αχμέντ Σιάμ Αμπού Χάμζα, χρησιμοποιεί ασθενείς και εκτοπισμένους πολίτες μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι ως «ανθρώπινες ασπίδες», καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ζητήσει την εκκένωση του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος.

RIGHT NOW: Hamas commander Ahmed Siam Abu Hamza is holding ~1,000 Gazan civilians hostage near Gaza City, preventing them from evacuating south.

He is using patients and displaced civilians inside Rantisi Hospital as human shields. Israel has warned the hospital to evacuate.… pic.twitter.com/xi9y7NVuvJ