Αυτοκτόνησε 22χρονη που είχε επιζήσει από τη σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου

Τέλος στη ζωή της έβαλε 22χρονη, η οποία έγινε μάρτυρας της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς.

Η 22χρονη που επέζησε από την επίθεση της Χαμάς κοντά στο κιμπούτς Ρεΐμ στο Ισραήλ, έβαλε τέλος στη ζωή της στο διαμέρισμά της, την ημέρα των γενεθλίων της.

Η Σιρέλ Γκολάν υπέφερε - σύμφωνα με την οικογένειά της - από μετατραυματικό στρες και χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές στο νοσοκομείο.

Just heartbreaking beyond words 💔



Shirel Golan survived the Nova Party massacre on Oct 7th.



Today, she ended her life today in her apartment, on her 22nd birthday.



Word fail. Only tears and heartache.



May her beautiful memory and life always be a blessing! pic.twitter.com/8ptSOzebJ9