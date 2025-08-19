Η πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, την οποία αποδέχτηκε η Χαμάς τη Δευτέρα - ενώ η ισραηλινή απάντηση αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδας - προβλέπει 60ήμερη κατάπαυση του πυρός, σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές της Γάζας και διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η συμφωνία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με μια πρόταση που υπέβαλε νωρίτερα φέτος η Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του μεσολαβητή Κατάρ. Η Χαμάς είχε απορρίψει την πρόταση αυτή τον Ιούλιο.

Ακολουθούν οι βασικές λεπτομέρειες της πρότασης για κατάπαυση του πυρός, όπως περιγράφτηκαν στο Reuters από έναν ανώτερο ηγέτη της Χαμάς και δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας:

Δέκα Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα επιστραφούν, μαζί με τις σορούς άλλων 18, σε διάστημα 60 ημερών. Το Ισραήλ αναφέρει ότι από τους 50 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και τους συμμάχους της, οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και 50 Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση άνω των 15 ετών.

Για κάθε σορό που επιστρέφει η Χαμάς, το Ισραήλ θα επιστρέφει τα πτώματα 10 Παλαιστινίων τρομοκρατών.

Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα, αλλά θα αποσυρθεί σε μια ζώνη πλάτους περίπου 1 χιλιομέτρου κατά μήκος των βόρειων και ανατολικών συνόρων του θύλακα, η οποία περιλαμβάνει επίσης τις περιοχές Μπέιτ Λαχίγια και Σετζάια.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς και το Ισραήλ θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Times of Israel: H κυβέρνηση Νετανιάχου θέλει συνολική συμφωνία για εκεχειρία και ομήρους

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι η θέση του Ισραήλ για μια συνολική εκεχειρία στη Γάζα και συμφωνία απελευθέρωσης όλων των ομήρων παραμένει αμετάβλητη, μία ημέρα μετά την αποδοχή από τη Χαμάς μιας μερικής συμφωνίας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Ισραηλινός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «η πολιτική του Ισραήλ είναι συνεπής και δεν έχει αλλάξει. Το Ισραήλ απαιτεί την απελευθέρωση και των 50 ομήρων σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της αποφασιστικής ήττας της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω».

Η δήλωση αυτή ακολουθεί την παρόμοια τοποθέτηση που έκανε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν έγινε γνωστό πως η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση που παρουσίασαν οι διαμεσολαβητές στο Κάιρο.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το Ισραήλ προχωρά σε σχέδια διεύρυνσης της στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς βρίσκεται «υπό τεράστια πίεση».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Ιερουσαλήμ θα δεχθεί μόνο μια συνολική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας και την ανάθεση της διακυβέρνησης σε φορέα διαφορετικό από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι ο Νετανιάχου δεν έχει δημοσίως απορρίψει τη μερική συμφωνία που προωθείται μέσω Αράβων μεσολαβητών, γεγονός που δείχνει ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Πάντως, ορισμένοι Ισραηλινοί υπουργοί, όπως ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, διαφωνούν με την ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας.

Λευκός Οίκος: Η Χαμάς δέχτηκε την πρόταση μετά την αυστηρή ανάρτηση Τραμπ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον συζητά την πρόταση. «Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση που η Χαμάς δέχτηκε την πρόταση αυτή αφού ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έκανε μια πολύ αυστηρή ανάρτηση για τον πόλεμο αυτόν στο Truth Social χθες» είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων η Λέβιτ.

Ισραηλινός στρατός: Στόχος μας διαλύσουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν με στόχο να διαλύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς. Ένας εκπρόσωπός του είπε ότι ο στρατός «σέβεται το διεθνές δίκαιο και λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να περιοριστεί η ζημία στους αμάχους».

Ο ίδιος διευκρίνισε στη συνέχεια ότι ένα πλήγμα στο Χαν Γιουνές, στο νότιο τμήμα του θύλακα, είχε ως στόχο έναν μαχητή της Χαμάς.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Walla, που επικαλείται έναν ειδικό σε στρατιωτικά θέματα, εξήγησε ότι η Ταξιαρχία 99 βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάληξη της συνοικίας Ζεϊτούν και ότι ο επόμενος στόχος θα είναι η συνοικία Σάμπρα.