Αυτοί είναι οι όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς

Δέκα Ισραηλινοί, δύο γυναίκες με ρωσική υπηκοότητα και τέσσερις Ταϊλανδοί είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς το βράδυ της Τετάρτης.

Η τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε δύο γυναίκες (μητέρα και κόρη) με διπλή ισραηλινή και ρωσική ταυτότητα, την Γελένα Τρουπάνοβ και τη μητέρα της Ιρένα Τάτι ως κίνηση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως είχε κάνει προ ημερών και με την απελευθέρωση ενός 25χρονου Ρωσοϊσραηλινού.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», οι 10 Ισραηλινοί που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι οι: Ραζ Μπεν Αμί, Γιαρντέν Ρομάν, Λίατ Ατζίλι, Μοράν Στέλα Γιανάι, Λιάμ Ορ, Ιτάι Ρεγκέβ, Οφίρ Ενγκέλ, Αμίτ Σάνι, Γκάλι Ταρσάνσκι και Ράγια Ρότεμ.

Παράλληλα, απελευθερώθηκαν και τέσσερις Ταϊλανδοί υπήκοοι.

Έξι από τους απελευθερωθέντες είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Μπεερί.

Joy as Kibbutz Be’eri members hear that the 10 hostage released late this evening, including six from their kibbutz, are on their way back home. pic.twitter.com/vO2WFDJrZi — Jeremy Sharon (@jeremysharon) November 29, 2023

«Συνεχίζουμε να προχωράμε απόψε με τη συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, όπως συμφωνήθηκε», είχε δηλώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή κρατούνται στη Γάζα 159 όμηροι.

Επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν από το Ισραήλ.

In accordance with the terms of the 6th day of the humanitarian pause agreement, 30 Palestinians, will be released today in exchange for the release of 10 hostages in Gaza. In addition, to 2 Russian citizens & 4 Thai citizens outside the framework of the agreement were handed… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 29, 2023

Στο μεταξύ, η τρομοκρατική οργάνωση «Παλαιστινιακός Τζιχάντ», σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι παρέδωσε αρκετούς ομήρους που κρατούσε στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ.

Η απελευθέρωση αυτή, κατά τη δεύτερη ημέρα της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, επισκιάζεται ωστόσο από τον ανεπιβεβαίωτο ακόμη ισχυρισμό της Χαμάς ότι μια οικογένεια Ισραηλινών ομήρων, μεταξύ των οποίων και ο μικρότερος όλων, ο Κφιρ Μπίμπας, 10 μηνών, σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε σήμερα πως «εξακριβώνει» την ανακοίνωση στην οποία προέβη νωρίτερα η Χαμάς σχετικά με τον θάνατο του 10 μηνών βρέφους, της μητέρας του και του αδελφού του ηλικίας 4 ετών.

Ο στρατός «εξακριβώνει την αξιοπιστία της πληροφορίας» και εκπρόσωποί του «μίλησαν με την οικογένεια Μπίμπας», επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου.

«Η ευθύνη για την ασφάλεια όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας εναπόκειται στη Χαμάς, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων, μεταξύ αυτών 9 παιδιών. Η Χαμάς πρέπει να τους επιστρέψει αμέσως», συμπλήρωσε ο στρατός.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ισχυρίστηκαν ότι οι Σίρι, Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, «σκοτώθηκαν σε έναν βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας» από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς είδε δηλώσει πως η οικογένεια Μπίμπας δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια της αλλά έχει παραδοθεί σε άλλη παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση στη Γάζα.

Επίσης, η Χαμάς είχε ανακοινώσει τον θάνατο μιας ομήρου, της 76χρονης Χάνα Κατζίρ, η οποία τελικά απελευθερώθηκε, στις 24 Νοεμβρίου.

Οι εικόνες της απαγωγής, στο κιμπούτζ Νιρ Οζ, της οικογένειας Μπίμπας, του πατέρα, της μητέρας και των δύο παιδιών, έγιναν στο Ισραήλ ένα σύμβολο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.

The Bibas family, including 10-months-old Kfir, 4-year-old Ariel and their mother Shiri were abducted by Hamas on October 7.



Hamas must be held accountable.

Hamas must release all hostages immediately. pic.twitter.com/aizQ6M0Yp2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 29, 2023

Η μητέρα Σίρι, με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, διακρινόταν να αγκαλιάζει σφικτά τα παιδιά της, τον Κφιρ, 9 μηνών τότε και τον Αριέλ, 4 ετών.

Σχεδόν την ίδια στιγμή, ο πατέρας Γιάρντεν, αιμόφυρτος, οδηγείτο από ένοπλους άνδρες της Χαμάς προς τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς τους πήρε και στη Χαμάς ζητείται να τους επιστρέψει τώρα, είναι υπεύθυνοι για την υγεία τους και η ελευθερία τους βρίσκεται απευθείας στα χέρια της Χαμάς», δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο η Όφρι Μπίμπας Λεβί, αδελφή του Γιάρντεν.

Μαρτυρία Ταϊλανδού πρώην ομήρου για κακοποίηση Ισραηλινών από τη Χαμάς

Ξυλοδαρμό Ισραηλινών ομήρων από τρομοκράτες της Χαμάς με ηλεκτρικά καλώδια καταγγέλλει Ταϊλανδός εργάτης που είχε απαχθεί και απελευθερώθηκε τις προηγούμενες μέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Όπως δήλωσε ο Ταϊλανδός, που κρατήθηκε όμηρος από τους τρομοκράτες για περισσότερες από επτά εβδομάδες, στους ομήρους δινόταν λίγη τροφή. Μια αραβική πίτα την μέρα και κάποιες φορές μια κονσέρβα τόνου που τη μοιράζονταν τέσσερις άνθρωποι ή ένα κομμάτι τυρί. Ενώ τους επετράπη να κάνουν μπάνιο μία φορά.

«Ήμασταν με τους Ισραηλινούς και τους φρουρούσαν συνέχεια», δήλωσε και επισήμανε: «Στους Εβραίους που κρατούνταν μαζί μου συμπεριφέρονταν πολύ σκληρά, μερικές φορές τους χτύπαγαν με ηλεκτρικά καλώδια».

IDF: Το Ισραήλ θέλει να πάρει πίσω τα παιδιά του, η Χαμάς περισσότερους τρομοκράτες

Ο οκτάχρονος Ναβέχ Σοχάμ βρίσκεται ανάμεσα στους αμάχους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου επειδή είναι Ισραηλινός. Την ίδια ώρα, ο 18χρονος Ρεγκά Αμπού Κιάτζ κρατείται στις ισραηλινές φυλακές επειδή είχε πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση κατά Ισραηλινών.

«Αγωνιζόμαστε να πάρουμε πίσω τα παιδιά μας. Η Χαμάς απλά θέλει περισσότερους τρομοκράτες», αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF στο Twitter.

We are fighting to get our children back. Hamas just wants more terrorists. pic.twitter.com/Z4B6pQreoH — Israel Defense Forces (@IDF) November 29, 2023

Το Ισραήλ απορρίπτει τις εκκλήσεις για οριστική κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ απέρριψε εκ νέου τις εκκλήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για οριστική κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας.

«Όποιος στηρίζει την κατάπαυση του πυρός επί της ουσίας στηρίζει τη συνέχιση του καθεστώτος τρόμου της Χαμάς στη Γάζα», τόνισε ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάντ Ερντάν μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να προστατεύσει τους πολίτες του σε μια τέτοια περίπτωση, υποστήριξε.

Δεν θα μπορούσε κανείς να ζητεί κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονα να ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την επίλυση της σύγκρουσης, συνέχισε ο Ερντάν, υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν είναι αξιόπιστος εταίρος για να επιτευχθεί ειρήνευση στην περιοχή.

«Η Χαμάς έχει δηλώσει δημοσίως - όλοι το διαπιστώσατε - πως θα επαναλάβει την (επίθεση που εξαπέλυσε την) 7η Οκτωβρίου ξανά και ξανά έως ότου το Ισραήλ πάψει να υπάρχει. Πώς θα αντιδρούσατε και θα προστατεύατε τους πολίτες σας από μια τέτοια ξεκάθαρη απειλή, με κατάπαυση του πυρός;» είπε ο Γκιλάντ Ερντάν.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ σημείωσε επίσης πως ο κύκλος της βίας θα μπορούσε να κλείσει μόνον εφόσον η Χαμάς παρέδιδε όλους τους ομήρους και όσους ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.