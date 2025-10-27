«Αυτές είναι σκοτεινές μέρες» – Το μήνυμα Μπάιντεν από το Ινστιτούτο Κένεντι

Σε «σκοτεινές μέρες επιθέσεων κατά της ελευθερίας της έκφρασης και ακραίες δοκιμασίες της εκτελεστικής εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο 82χρονος πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου ακτινοθεραπείας για επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.

Ο Μπάιντεν απευθύνθηκε σε κοινό στη Βοστώνη όπου και παρέλαβε το Βραβείο Συνολικού Επιτεύγματος από το Ινστιτούτο Κένεντι.

«Με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα shutdown που έχουν καταγραφεί, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την καθυστέρηση της χρηματοδότησης ως τρόπο άσκησης εξουσίας», κατήγγειλε ο Μπάιντεν, καλώντας τους Αμερικανούς να μείνουν αισιόδοξοι αλλά και να αντιδρούν.

«Από την ίδρυσή της, η Αμερική χρησίμευσε ως φάρος για την πιο ισχυρή ιδέα που υπήρξε ποτέ σε κυβέρνηση στην ιστορία του κόσμου. Η ιδέα είναι ισχυρότερη από οποιονδήποτε στρατό. Είμαστε πιο ισχυροί από οποιονδήποτε δικτάτορα», είπε ο Μπάιντεν, συμπληρώνοντας:

«Φίλοι, δεν μπορώ να το γλυκάνω με τίποτα. Αυτές είναι σκοτεινές μέρες», είπε ο Μπάιντεν. Στη συνέχεια, προέβλεψε ότι η χώρα θα «βρει ξανά την πραγματική της πυξίδα» και «θα αναδυθεί όπως πάντα — πιο δυνατή, πιο σοφή και πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη, αρκεί να διατηρηθεί η πίστη».

Ο Μπάιντεν απαρίθμησε παραδείγματα ανθρώπων που αντιστέκονται στις απειλές της τρέχουσας κυβέρνησης, αναφέροντας ως παράδειγμα ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που παραιτούνται σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς και πανεπιστήμια και κωμικούς που έχουν στοχοποιηθεί από τον Τραμπ.

«Οι παρουσιαστές συνεχίζουν να ρίχνουν φως στην ελευθερία του λόγου γνωρίζοντας ότι η καριέρα τους διακυβεύεται», είπε, σε μία σαφή αναφορά στον Τζίμι Κίμελ, καθώς παρέθετε παραδείγματα ανθρώπων «που αντιστέκονται στις απειλές της τρέχουσας κυβέρνησης». Ανέφερε ως παράδειγμα ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που παραιτούνται σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς και πανεπιστήμια και κωμικούς που έχουν στοχοποιηθεί από τον Τραμπ.

«Η Αμερική δεν είναι παραμύθι. Για 250 χρόνια, υπήρξε μια συνεχής ώθηση κι ένας υπαρξιακός αγώνας μεταξύ κινδύνου και πιθανότητας», είπε και ολοκλήρωσε την ομιλία του καλώντας τον κόσμο να «σηκωθεί ξανά».

Τον Μάιο, το γραφείο Τύπου του Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και ότι είχε εξαπλωθεί στα οστά του.