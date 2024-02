Αυστρία: Πέντε γυναικοκτονίες σε «24ωρο φρίκης» στη Βιέννη

Η αστυνομία στη Βιέννη ερευνά τον θάνατο τεσσάρων γυναικών και μιας έφηβης σε ένα 24ωρο «φρίκης», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τρεις γυναίκες μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου από άνδρα σε οίκο ανοχή. Ένας ύποπτος συνελήφθη.

51χρονη γυναίκα και η 13χρονη κόρη της βρέθηκαν νεκρές σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Erdberg – περίπου 12 χιλιόμετρα (από όπου συνέβη το άλλο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του κοριτσιού θεωρείται ύποπτος για στραγγαλισμό.

Austria: 4 women and a girl killed in Vienna in 24 hours. 3 women were stabbed to death by a military aged Muslim Afghani in Vienna on Friday. Another woman and a girl by a different Muslim.



