Αυστραλία: Σε εξέλιξη 68 δασικές πυρκαγιές εν μέσω ανοιξιάτικου καύσωνα

Ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με ένα ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα, ευνόησαν την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών στη νοτιοανατολική Αυστραλία, ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ, όπου ζουν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Περίπου 600 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο 68 δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, εκ των οποίων 17 μαίνονται ανεξέλεγκτες, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση.

Αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Αυστραλίας πλήττονται από κύμα καύσωνα, που δεν αναμένεται να υποχωρήσει πριν από την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να έχει σκαρφαλώσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο του Σεπτεμβρίου.

