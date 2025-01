Αυστραλία: Σβάστικες σε συναγωγή του Σίδνεϊ (pic)

Οι αυστραλιανές αρχές καταδίκασαν το γεγονός πως ζωγραφίστηκαν σβάστικες και άλλα γκραφίτι τις πρώτες πρωινές ώρες σε συναγωγή του Σίδνεϊ, ακόμη έναν χώρο εβραϊκής λατρείας που μετατράπηκε σε στόχο στην Αυστραλία.

«Νομίζω πως το γεγονός ότι ζωγραφίζουν σβάστικα σε εβραϊκό κτίριο συνοψίζει πόσο ελεεινοί είναι οι άνθρωποι αυτοί και ποιος είναι ο στόχος τους σε τελευταία ανάλυση», είπε σε δημοσιογράφους ο Κρις Μινς, ο πολιτειακός πρωθυπουργός στη Νέα Νότια Ουαλία, στην οποία υπάγεται η πόλη του Σίδνεϊ.

