Αυστραλία: Μειώνεται στο μισό ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Με φόντο την εκρηκτική άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη στο Ιράν, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια σειρά έκτακτων μέτρων για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμέναμ ανακοινώθηκε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς ο φόρος στα καύσιμα και το ντίζελ μειώνεται στο μισό για τους επόμενους τρεις μήνες και η μείωση μεταφράζεται σε 26,3 σεντς (AU) ανά λίτρο.

Επίσης, καταργείται προσωρινά το τέλος χρήσης οδικού δικτύου για τα βαρέα οχήματα, ενώ το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 2,55 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.

«Ο πόλεμος χτυπά την πόρτα μας»

«Κατανοούμε ότι οι πιέσεις στο κόστος διαβίωσης είναι πραγματικές, καθώς οι επιπτώσεις ενός πολέμου στην άλλη πλευρά του κόσμου φτάνουν μέχρι εδώ», δήλωσε ο Αλμπανέζε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Υπουργό Οικονομικών, Jim Chalmers, και τον Υπουργό Ενέργειας, Chris Bowen.

Η Αυστραλία έχει θέσει σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Ενεργειακής Ασφάλειας, ευρισκόμενη αυτή τη στιγμή στο Επίπεδο 2 (διατήρηση της κίνησης της χώρας).

Αν και τα αποθέματα καυσίμων είναι τα υψηλότερα των τελευταίων 15 ετών, παραμένουν κάτω από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, καθώς στο ντίζελ και στα καύσιμα αεροσκαφώνη η επάρκεια είναι για 30 ημέρες και στη βενζίνη για 39 ημέρες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Export Finance Australia για να εγγυηθεί την αγορά φορτίων spot.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Bowen, οι τιμές είναι πλέον τόσο υψηλές που οι μικρότεροι παίκτες της αγοράς αδυνατούν να αναλάβουν το ρίσκο της αγοράς χωρίς κρατική κάλυψη.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η μέση τιμή του ντίζελ στην Αυστραλία ξεπέρασε τα 3 δολάρια το λίτρο, ενώ η βενζίνη άγγιξε τα 2,50 δολάρια, προκαλώντας σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα.