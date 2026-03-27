Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας μεγάλων εγκαταστάσεων παραγωγής LNG (vid)

Τρίτη μεγάλη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου ανέστειλε τη λειτουργία της στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας εξαιτίας τροπικού κυκλώνα, ανακοίνωσε σήμερα η Woodside Energy, ενώ ήδη καταγράφονταν μεγάλα προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών με το ορυκτό καύσιμο αυτό σε διεθνές επίπεδο, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η αυστραλιανή εταιρεία πετρελαίου και αερίου Γούντσαϊντ ανέφερε ότι η εγκατάσταση Karratha, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, υφίσταται «διακοπή της παραγωγής».

Προστέθηκε έτσι στην αναστολή λειτουργίας άλλων δυο τεράστιων μονάδων ΥΦΑ, του «κολοσσού» Chevron Australia, επίσης, στις ακτές από όπου πέρασε ο κυκλώνας Ναρέλ.

WHIPPING WINDS‼️: Watch as rain lashes sideways in Dampier, Western Australia, with fierce winds toppling a trampoline as Tropical Cyclone Narelle slams the region and makes its 4th landfall. You can hear the pounding of wind and driving rain as trees bend and sway under the…

Υπενθυμίζεται ότι, τροπικός κυκλώνας στην Αυστραλία προκάλεσε διακοπές της λειτουργίας σε τρεις από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, ενημέρωσε σήμερα ο αμερικανικός «κολοσσός» της ενέργειας Chevron, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει απογειώσει τις τιμές αυτού του ορυκτού καυσίμου.

«Η Chevron Australia προσπαθεί να αποκαταστήσει την παραγωγή στις υποδομές αερίου Gorgon και Wheatstone έπειτα από διακοπές (της)», συνόψισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στις δυο εγκαταστάσεις που εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.