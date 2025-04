Αυστραλία: Έξι θάνατοι από πνιγμό εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Συνολικά έξι θάνατοι λόγω πνιγμών έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής το Σαββατοκύριακο του Πάσχα στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας όπου πλήττεται από γιγαντιαία κύματα. Την Κυριακή (20/04), τη ζωή του έχασε ένας ψαράς, που ψάρευε από βράχους κοντά στο Σίδνεϋ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να διασώσουν δύο ανθρώπους που παρασύρθηκαν ενώ ψάρευαν στην παραλία του Γουαταμόλα, όμως ο ένας υπέκυψε, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (νοτιοανατολική Αυστραλία). Ο δεύτερος ψαράς, ένα 14χρονο αγόρι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

